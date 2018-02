Pratteln, Schweiz, 22. Februar 2018 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital von 6'279'857 Aktien um 247'622 Aktien auf 6'527'479 Aktien erhöht wurde.

Für die Erstzahlung der weltweiten Exklusivlizenz von Polyphor, die Santhera kürzlich zur Entwicklung und Kommerzialisierung eines klinischen Prüfmedikaments für Mukoviszidose und andere Lungenkrankheiten erworben hat, wurden neu 238'924 Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital ausgegeben. Der verbleibende Teil der Kapitalerhöhung erfolgte aufgrund früherer Aktienausgaben aus Santheras bedingtem Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen.



Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für Orphan- und andere Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf fokussiert. Das Produktportfolio umfasst Arzneimittel für neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Krankheiten, die entweder in der klinischen Entwicklung sind oder bereits die Marktzulassung erhalten haben. Das am weitesten fortgeschrittene Prüfmedikament, Idebenon, ist in der klinischen Phase III zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Santheras Raxone (Idebenon) ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein und Israel zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) zugelassen und wird derzeit in 20 Ländern vermarktet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).

Raxone ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.



Mitteilung Kapitalerhöhung (http://hugin.info/137261/R/2170842/836349.pdf)