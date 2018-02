Überall ist von Disruption die Rede. An den weltweiten Börsen gehören Umwälzungen zwar seit Jahrzehnten zum Alltag. Trotzdem müssen auch Vermögensverwalter agiler werden, um dem Wandel zu trotzen.

"Disruption" ist eines dieser Modewörter, die heutzutage auf kaum einer Tagung fehlen dürfen. Dabei gehört sie für Vermögensverwalter längst zur Normalität. Zumindest, wenn man das heutzutage allerorten benutzte Wort "disruptiv" nicht ausschließlich auf Produktinnovationen bezieht, sondern im weiteren Sinne an eine völlige Umkehr gewohnter Grundannahmen denkt. Allerdings hat sich die Geschwindigkeit der Veränderungen erhöht und erfordert agiles Handeln sowie entsprechende Anpassungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zwei turbulente Börsendekaden

In den vergangenen 20 Jahren kam es zu einigen extremen Bewegungen sowie unerwarteten Trend- und Regimewechseln an den internationalen Kapitalmärkten. So folgte dem Aufblähen und Platzen der Internetblase Ende der Neunziger Jahre beziehungsweise am Anfang des Jahrtausends ein erneuter Börsenaufschwung. Der endete 2008 wiederum in einer heftigen Abwärtsbewegung. Wie immer an den Börsen waren die Ursachen für die Kursstürze historisch beispiellos und daher für die meisten Marktteilnehmer nicht absehbar. Am Anfang stand die völlig überzogene New-Economy-Euphorie, danach folgte der Zusammenbruch eines unüberschaubaren Gerüstes aus Verbriefungen und den dahinter verschachtelten Verschuldungsverhältnissen.

Der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers folgte eine Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise, wie sie alle damals aktiven Asset Manager noch nicht erlebt hatten. Am Ende stand in der Eurozone eine massive Staatsschulden- und Vertrauenskrise. Die Therapie der ultra-expansiven Geldpolitik hatte für den Patienten jedoch unerwünschte Nebenwirkungen. Die Liquiditätsschwemme ließ das Zinsniveau in unerwartete Sphären abrutschen - teilweise sogar in den negativen Bereich. Das wiederum führte zu heftigen Preissteigerungen bei Anleihen, Aktien, Immobilien und anderen Anlagen.

Gewohnte Bewertungsmaßstäbe greifen nicht mehr

Sowohl theoretische Zusammenhänge als auch praktische Erfahrungen bieten in solchen extrem turbulenten Marktphasen ...

