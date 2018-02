The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.02.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0017992477 SWED. EXP. CRED. 09-18MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0149182450 ANZ NZ(ITL)(LD) 12-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DZ1G4S2 DZ BANK IS.4694 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0149897974 BASELLANDSCH.KBK 12-18 BD01 BON CHF N

CA N2EA XFRA DE0001590677 NIEDERS.SCH.A.08/18 S207 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4K40 LB.HESS.THR.CARRARA11L/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010586081 LA POSTE 08/18 MTN BD01 BON EUR N

CA IRBD XFRA XS0808632763 IBERDROLA INTL.13/UND.FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0895508314 SWEDEN,KINGDOM 13/18 REGS BD01 BON USD N

CA IZ28 XFRA XS0895722071 ING BK NV 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA LRBN XFRA XS0895805876 LANDWIRT.R.BK 13/18TN MTN BD01 BON TRY N

CA AF9H XFRA XS0895819828 AGENCE FSE DEV. 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH32Q6 HSH NORDBANK ZS 41 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4S44 HSH NORDBANK FZ 03 14/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB1KE2 UC-HVB AUD STUFENZ.ANL.18 BD02 BON AUD N

CA XFRA US302154BG39 EXP.IMP.BK KOREA 13/18 BD02 BON USD N

CA FH5T XFRA LU0115528548 JPM INV-GL.FINAN.A AC.DL FD00 EQU EUR N