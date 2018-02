FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.115 EUR

LNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50 0.081 EUR

BXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.195 EUR

WOPA XFRA AU000000WPL2 WOODSIDE PET. 0.398 EUR

JB3 XFRA AU000000JBH7 JB HI-FI LTD 0.548 EUR

GWA XFRA AU000000GWA4 GWA GROUP LTD. 0.054 EUR

XFRA DE000HSH4SX8 HSH NORDBANK MZC 10 14/22 0.000 %

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.090 EUR

N5O XFRA BMG657721087 NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01 0.016 EUR

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.057 EUR

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.430 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.374 EUR

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.042 EUR

IZ3 XFRA AU000000ISU6 ISELECT LTD 0.010 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.054 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.011 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.119 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.035 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.116 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.038 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.041 EUR

HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.585 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.325 EUR

N9Z1 XFRA AU000000AGL7 AGL ENERGY 0.344 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.090 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.062 EUR

67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01 0.020 EUR

ITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.654 EUR