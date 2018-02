Bern - Swisscom will laut Aussagen seines Netzchefs das ultraschnelle Mobilfunknetz 5G bereits ab dem laufenden Jahr aufbauen. Das Unternehmen zieht den ursprünglich für 2020 geplanten Start um zwei Jahre vor.

"Swisscom plant, 5G in der Schweiz bereits im vierten Quartal 2018 punktuell auszurollen", sagte Swisscom-Netzchef Heinz Herren in einem Interview mit den Zeitungen "Tages-Anzeiger" und "Bund" vom Donnerstag. Die schweizweite Abdeckung soll demnach bis 2020 erreicht werden. Als erstes soll der Ausbau in den Städten starten.

100 Mal schneller als mit 4G

Die neue Technologie verleiht dem Mobilfunk einen gewaltigen Geschwindigkeitsschub. Das Surfen von unterwegs im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...