Wie kann man "Börse B2B" definieren? Die Growth Ninjas haben unsere Fragen beantwortet und als Quasi-Co-Chefredakteure weitere ergänzt: Über Trends, Sinn, Unsinn, ICO, IPO und vor allem die Namen der wichtigsten Innovatoren in Österreich. Dieses Magazine haben wir unter das Motto "Börse B2B" gestellt. Gleich als Beispiel: Drei aus eurem Ninja-Quartett waren bei wikifolio, das Unternehmen gilt zu Recht als Privatanleger-Revolution. Was ist da alles B2B zu tun, damit das so läuft wie es läuft? Ihr braucht keine Namen von Partnern zu nennen, aber es müssen ja Kurse gestellt werden, Zertifikate geschaffen und veröffentlicht, dazu technische Verfügbarkeit. Wer mag beginnen? Stefan Greunz: Bei wikifolio war...

Den vollständigen Artikel lesen ...