MARTINSRIED (dpa-AFX) - Probleme mit zwei Großkunden in den USA, höhere Kosten durch einen Zukauf und Aufwendungen für Sparmaßnahmen haben Adva Optical im vergangenen Jahr belastet. Der Telekomausrüster setzte weniger um und rutschte ins Minus. Der Erlös sei um neun Prozent auf 514,5 Millionen Euro gefallen, teilte das TecDax-Unternehmen am Donnerstag in Martinsried mit. Unter dem Strich stand ein Verlust von 4,2 Millionen Euro nach einem Überschuss von 21,5 Millionen Euro im Jahr 2016.

Finanzvorstand Ulrich Dopfer setzt darauf, dass die Probleme bald überwunden sind. "In unserer vierundzwanzigjährigen Firmengeschichte mussten wir wiederholt Rückschläge einstecken. Diese waren jedoch meist nur von kurzer Dauer." Auf die jüngsten Probleme habe das Unternehmen bereits reagiert und befinde sich mit der neuen Kostenstruktur und Aufstellung auf dem Weg zu Wachstum und Profitabilität im laufenden Jahr./zb/fba

ISIN DE0005103006

