Jochen Schweizer will den Erlös aus dem Verkauf seines Erlebnisgutscheingeschäfts an den TV-Konzern ProSiebenSat.1 wieder in neue Unternehmungen stecken. "Ich habe mein Geld immer in die Firma investiert, und das werde ich auch jetzt wieder tun", sagte der Unternehmer dem "Handelsblatt".

So plane er unter anderem ein Tagungszentrum mit zwei Hoteltürmen für insgesamt gut 30 Millionen Euro bei seiner Jochen Schweizer Arena in München. Dort können Abenteuerlustige seit dem vergangenen Jahr unter anderem auf einem Windkanal fliegen und einer stehenden Welle surfen. Schweizer hatte sein Kerngeschäft mit den Erlebnisgutscheinen im vergangenen Jahr verkauft. Der Unternehmer sagte, ihm würden jährlich etwa 1.000 Geschäftsideen präsentiert.

Er ist auch wegen seiner früheren Jurorenrolle in der TV-Show "Höhle der Löwen" bei mehreren Start-ups investiert. Er hat aber vor allem eigene unternehmerische Pläne. So hat er für die Arena Energieriegel aus funktionellen Früchten entwickelt. "Jetzt baue ich eine Superfood-Company auf", sagte er.

Schweizer erklärte, es habe höhere Offerten als die von ProSiebenSat.1 gegeben. "Es gab etliche Gebote deutlich über 100 Millionen Euro." Ihn habe aber das Konzept überzeugt, gemeinsam mit Mydays einen noch stärkeren Marktführer zu schaffen. ProSiebenSat.1 erklärte, man wolle die Marken Mydays und Jochen Schweizer im Gutscheingeschäft nun zu einem "europäischen Marktführer für Erlebnisse" machen.

Die Integration der Jochen-Schweizer-Aktivitäten komme gut voran.