Cembra Money Bank erzielt einen Reingewinn von CHF 144.5 Millionen in 2017

• Nettoforderungen um 12 % auf Rekordwert von CHF 4.6 Milliarden gesteigert

• Starkes Wachstum bei Kreditkarten (+18 %) kompensiert tieferen Zinsertrag (-5 %)

• Eigenkapitalrendite von 16.7 % bei solider CET-1-Kapitalquote von 19.2 %

• Dividende von CHF 3.55 pro Aktie vorgeschlagen gegenüber CHF 3.45 im Vorjahr

Zürich - Cembra Money Bank (Ticker: CMBN) erwirtschaftete 2017 einen Reingewinn von CHF 144.5 Millionen respektive CHF 5.13 pro Aktie. Dies entspricht einer Eigenkapitalrendite von 16.7 % unter Wahrung einer soliden CET-1-Kapitalquote von 19.2 %. Die Nettoforderungen gegenüber Kunden stiegen um 12 % auf CHF 4.6 Milliarden, getrieben durch Akquisitionen (8 %) und organisches Wachstum (4 %). Der Generalversammlung vom 18. April 2018 in Zürich wird eine ordentliche Dividende von CHF 3.55 pro Aktie vorgeschlagen.

Robert Oudmayer, Chief Executive Officer, kommentierte: «Wir sind sehr zufrieden mit unserem Finanzergebnis 2017. Wir haben alle unsere Ziele erreicht oder gar übertroffen. Wir erzielten in allen unseren Geschäftsbereichen Wachstum und konnten so den Ertragsrückgang aufgrund der Reduktion des Höchstzinssatzes und der tieferen Interchange-Gebühren kompensieren. Mit den getätigten Übernahmen und den neuen Partnerschaften setzen wir unsere Strategie um und sind für die Zukunft gut positioniert.»

Starker Ertrag aus Kommissionen und Gebühren bei Kreditkarten kompensiert tieferen Zinsertrag

Der Nettoertrag stieg um 1 % auf CHF 396.3 Millionen. Der Zinserfolg, der 72 % zum Nettoertrag beisteuerte, ging um 5 % auf CHF 283.6 Millionen zurück, was auf die tieferen Höchstzinssätze seit Juli 2016 zurückzuführen ist. Der Zinsaufwand sank um 7 % als Folge des anhaltend tiefen Zinsumfelds, welches die Bank nützte, um Fälligkeiten und Akquisitionen zu refinanzieren. Der Ertrag aus Kommissionen und Gebühren, der 28 % des Nettoertrags ausmachte, stieg um 17 % auf CHF 112.7 Millionen - hauptsächlich als Folge von höheren Gebühreneinnahmen im Kreditkartengeschäft (+18 %). Die Wertberichtigungen für Verluste auf Forderungen gegenüber Kunden beliefen sich auf CHF 45.1 Millionen, was einer Verlustquote von 1.0 % entspricht. Die Qualität der Forderungen blieb robust, wobei 0.4 % der Forderungen als gefährdet (NPL) eingestuft werden; dies analog dem tiefen Vorjahresniveau.

Der Geschäftsaufwand belief sich auf CHF 167.9 Millionen. Aufgrund tieferer Pensionsaufwendungen ging der Personalaufwand marginal auf CHF 99.9 Millionen zurück; dies trotz eines höheren Personalbestands infolge der zwei Akquisitionen. Vorwiegend aufgrund anhaltender Investitionen in die Digitalisierung und höherer regulatorischer Anforderungen stieg der Sachaufwand um 1 % auf CHF 68.0 Millionen. Das Aufwand/Ertrags-Verhältnis lag mit 42.4 % auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 1 % auf CHF 183.3 Millionen. Daraus resultiert ein Reingewinn von CHF 144.5 Millionen, respektive CHF 5.13 pro Aktie.

Wachstum der Kundenforderungen in allen Geschäftsbereichen

Die Nettoforderungen gegenüber Kunden erhöhten sich um 12 %, respektive CHF 489 Millionen, auf rekordhohe CHF 4'562 Millionen. Alle Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei. Die Akquisitionen steuerten CHF 327 Millionen (8 %) und das organische Wachstum CHF 162 Millionen (4 %) zum Anstieg bei.

Die Nettoforderungen gegenüber Kunden im Privatkreditgeschäft stiegen um 4 % auf CHF 1'782 Millionen. Der Zinsertrag fiel aufgrund der Auswirkungen des Höchstzinssatzes mit CHF 167.1 Millionen um 13 % tiefer aus, was einer Marge von 9.3 % entspricht. Das Privatkredit-Portfolio lag per Ende 2017 bereits grossmehrheitlich unter dem neuen Höchstzinssatz.

Der Schweizer Automobilmarkt entwickelte sich 2017 stabil. Während der Markt für Occasionsfahrzeuge unverändert blieb, gingen die Neuzulassungen leicht um 1 % zurück. Die Forderungen gegenüber Kunden im Bereich Fahrzeugfinanzierungen stiegen um 18 % auf CHF 1'942 Millionen, respektive um 1 % unter Ausklammerung der EFL-Akquisition. Die Übernahme von EFL Autoleasing, die per 30. November 2017 vollzogen wurde und nur für einen Monat in den Finanzzahlen enthalten ist, trug CHF 278 Millionen zu den Forderungen gegenüber Kunden bei. Der Zinsertrag stieg leicht auf CHF 83.8 Millionen, womit sich die entsprechende Marge auf 4.9 % belief.

Die Nettoforderungen gegenüber Kunden im Bereich Kreditkarten verzeichneten ein starkes Wachstum von 17 % und erreichten zum Jahresende 2017 CHF 833 Millionen. Der Anstieg ist auf das Wachstum des Kartenportfolios, höhere durchschnittliche Transaktionen und eine gestiegene Anzahl Transaktionen zurückzuführen. Der Zinsertrag im Kreditkartengeschäft erhöhte sich entsprechend um 17 % auf CHF 60.5 Millionen, und die Marge betrug 7.8 %. Die Zahl der ausgegebenen Kreditkarten stieg um 10 %, respektive 76'000, auf rund 803'000 Karten.

Bilanz übertrifft Marke von CHF 5 Milliarden

Die Bilanzsumme übertraf konsolidiert mit CHF 5'099 Millionen zum ersten Mal seit dem Börsengang die Marke von 5 Milliarden. Das Refinanzierungsportfolio erhöhte sich auf CHF 4'048 Millionen gegenüber CHF 3'874 Millionen Ende 2016. Der Refinanzierungsmix verschob sich zugunsten der Einlagen, die nun 65 % ausmachen, während der Anteil der Kapitalmarktinstrumente auf 35 % zurückging. Treiber der Verschiebung waren sowohl die Finanzierung der Übernahmen als auch das organische Wachstum. Die Bank nahm im Juni und November 2017 am Kapitalmarkt insgesamt CHF 350 Millionen über zwei unbesicherte Anleihen von CHF 150 Millionen und CHF 200 Millionen auf. Die durchschnittlich verbleibende Laufzeit konnte von 2.7 Jahren auf 2.9 Jahre verlängert werden. Die Refinanzierungskosten zum Periodenstichtag reduzierten sich von 66 auf 52 Basispunkte.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 4 % auf CHF 885 Millionen, wobei die Dividendenausschüttung von CHF 125.5 Millionen im Mai 2017 durch den Reingewinn für 2017 mehr als kompensiert wurde. Die CET-1-Kapitalquote belief sich zum Jahresende 2017 auf 19.2 % und die Leverage Ratio betrug 15.4 %. Das Überschusskapital gegenüber dem Bank-eigenen CET-1-Minimalziel von 18 % belief sich auf CHF 49 Millionen.

Erhöhung der ordentlichen Dividende

Aufgrund des Finanzergebnisses schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 18. April 2018 eine 3 %, respektive CHF 0.10, höhere ordentliche Dividende von CHF 3.55 pro Aktie vor. Diese Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 69 % des Reingewinns. Die Dividende wird in zwei Komponenten ausbezahlt: CHF 3.00 aus den gesetzlichen Kapitaleinlagereserven und somit in dieser Form in der Schweiz verrechnungssteuerfrei. Die verbleibenden CHF 0.55 werden aus dem Bilanzgewinn ausgeschüttet, da die Kapitaleinlagereserven erschöpft sind.

Neue Partnerschaften in den Bereichen Fahrzeugfinanzierungen und Kreditkarten

Die Bank hat kürzlich mehrere neue Partnerschaften abgeschlossen. Im Bereich Fahrzeugfinanzierungen wurde eine Finanzierungszusammenarbeit mit Tesla in der Schweiz vereinbart. Mit der Übernahme von EFL Autoleasing wurde Cembra Money Bank die Finanzierungspartnerin von Hyundai und ist seit dem 1. Januar 2018 neu auch Finanzierungspartnerin für Harley-Davidson Motorräder. Per Anfang Februar führte die Bank die mobile Bezahllösung Samsung Pay für vier Kreditkartenprogramme ein. Im Weiteren startet die Bank Anfang April 2018 eine Kooperation mit dem Einrichtungshaus Interio, einem Unternehmen des Migros-Konzerns. Einerseits wird eine Kreditkarte im Interio-Design herausgegeben (basierend auf der Cumulus-Mastercard) und andererseits wird im zweiten Halbjahr 2018 eine Rechnungsfinanzierungslösung für den Verkaufspunkt (Point of Sale) entwickelt.

Ausblick für 2018

Unter Annahme eines unveränderten ökonomischen Umfelds geht Cembra Money Bank für das Geschäftsjahr 2018 von einem Ergebnis pro Aktie zwischen CHF 4.80 und CHF 5.10 aus. Die Bank erwartet zusätzliche Erträge aus den übernommenen Unternehmen und aus dem anhaltend wachsenden Kreditkartengeschäft. Diese sollten den Rückgang des Zinsertrags im Bereich Privatkredite als Folge des Höchstzinssatzes kompensieren. Aufgrund des akquisitionsbedingt höheren Personalbestands und weiteren Investitionen in die Digitalisierung ist ein höherer Geschäftsaufwand zu erwarten. Dies dürfte zu einem leicht höheren, aber nach wie vor kompetitiven Aufwand/Ertrags-Verhältnis führen. Die Wertberichtigungen für Verluste sollten im Rahmen der Vorjahre liegen.

Alle Unterlagen (Investorenpräsentation und diese Medienmitteilung) sind unter (www.cembra.ch/de/investor: http://www.cembra.ch/de/investor) abrufbar.

Kontakt

Medien: Andreas Werz; +41 44 439 8512; andreas.werz@cembra.ch

Investor Relations: Christian Waelti; +41 44 439 8572; christian.waelti@cembra.ch

Wichtige Daten

16. März 2018: Publikation Geschäftsbericht 2017

18. April 2018: Generalversammlung 2018

20. April 2018: Dividendenabgang (Ex-Dividendendatum)

23. April 2018: Dividendenstichtag

24. April 2018: Ausschüttung Dividende

24. Juli 2018: Publikation Halbjahresergebnis 2018

Audio-Webcast und Telefonkonferenz für Investoren/Analysten (in Englisch)

Datum und Zeit: 22. Februar 2018 um 09.00 Uhr MEZ

Referenten: Robert Oudmayer (CEO), Rémy Schimmel (CFO) und Volker Gloe (CRO)

Audio-Webcast: (www.cembra.ch/de/investor: http://www.cembra.ch/de/investor)

Telefon: Europa: +41 (0)58 310 5000

UK: +44 (0)207 107 0613

US: +1 (1)631 570 5613

Q&A: Im Anschluss an die Präsentation können die Teilnehmer im Rahmen der Telefonkonferenz Fragen stellen.

Bitte wählen Sie sich 10-15 Minuten vor Präsentationsbeginn unter Angabe von «Cembras Jahresabschluss 2017» ein.

Über Cembra Money Bank

Die Cembra Money Bank AG ist die führende Schweizer Anbieterin von Konsumkreditprodukten und -dienstleistungen. Ihre Produktepalette umfasst Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich-Altstetten betreibt sein Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von 18 Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und mehr als 3'600 Autohändler.

Cembra Money Bank AG ist eine unabhängige Schweizer Bank und seit Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende aus 38 Nationen und zählt rund 809'000 Kunden.