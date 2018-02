Aufgeschreckt durch das Schulmassaker in Florida, will die US-Regierung eine Verschärfung der Waffengesetze. Das wird - falls überhaupt umsetzbar - nichts bringen. Der Waffenfluss ist längst unkontrollierbar.

Der "Bump Stock" soll verboten werden. Der Schnellfeuerkolben, keine 100 US-Dollar teuer, erhöht die Schussfolge einer Waffe; aus einer halbautomatischen Waffe wird ein Maschinengewehr. Der Attentäter von Las Vegas nutze den Plastikaufsatz, um im Herbst letzten Jahres auf einem Konzert Jagd auf Menschen zu machen. Schon damals wurde der Ruf nach schärferen Waffengesetzen laut. Doch erst das aktuelle Massaker an einer High School in Florida - ganz ohne die Vorrichtung - ließ US-Präsident Donald Trump nun handeln. Der Republikaner - seit Wahlkampfzeiten eigentlich ein Verfechter liberaler Waffengesetze - will den "Bump Stock" aus den Geschäften zu verbannen. Das Justizministerium soll ein entsprechendes Verkaufsverbot vorbereiten.

Dass es dazu kommt, ist mehr als fraglich. Ein entsprechendes Gesetz müsste im Kongress eine Mehrheit finden. Und der diskutierte schon oft strengere Regelungen, ja selbst ein Verbot der Dauerfeuer-Aufsätze. Das Problem: Es blieb beim Debattieren. Den Worten folgten keine Taten und keine neuen, wirksamen Gesetze gegen den Wahnsinn. Selbst in Florida - Ort des neuesten Massakers - lehnte das Parlament dieser Tage eine Verschärfung des äußerst laxen Waffenrechts für den Moment ab. 71 Abgeordnete stimmten gegen strengere Regeln, nur 36 Parlamentarier für Änderungen.

Selbst wenn sich Donald Trump durchsetzen sollte, und es zu einem Verbot der Schnellfeuerkolben - das jeder vernünftige Mensch nur befürworten kann - kommen würde: Amerika bleibt ein Waffennarr. Und die Gefahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...