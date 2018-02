NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach Zahlen und Ausblick von 4,60 auf 4,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Unternehmensziele eines geringeren operativen Ergebnisses (Ebitda) im Verhältnis zu den Investitionsausgaben dürften unter den Analysten zu Prognosesenkungen beim freien Barmittelfluss (FCF) führen, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf sinkende Kundenzahlen./ck/ag

Datum der Analyse: 22.02.2018

ISIN DE000A1J5RX9

AXC0065 2018-02-22/07:54