Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts006/22.02.2018/07:30) - "Am vergangenen Wochenende sorgten in Berlin linke Störer dafür, dass friedliche Bürger ihren Demonstrationszug abbrechen mussten. Die Polizei schritt nicht ein. Eine Niederlage für den Rechtsstaat. In der Berichterstattung werden Deutschlands Journalisten das Zahlenverhältnis später einfach umkehren, um das Anliegen der Frauendemonstration zu diskreditieren und das straff organisierte Kommando ultralinker Gruppierungen zum spontanen Massenprotest gegen Rechts zu verklären." (Ramin Peymani) Lesen Sie das vollständige Kommentar auf PRIKK > http://bit.ly/2EYKVv0 Über den Autor: Ramin Peymani ist Mitglied der FDP, Blogger (Liberale Warte > http://peymani.de/ ) und Buchautor. Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik war er u.a. tätig für Goldman Sachs und Deutschen Fußball-Bund. Er lebt in Kelkheim. PRIKK.WORLD ist eine europäische Alternative zu Facebook, die dem User kostenlos anbietet: Blogs, Social Media, Marktplatz, Jobplattform, Crowdfunding und tagesaktuelle News. Jeder User hat einen kostenlosen Blog auf PRIKK, der in der Rubrik "Meinungen" der in den tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK ausgespielt wird. Die Kommentare drücken nicht die Haltung von PRIKK aus. Mehr über PRIKK > http://www.prikk.world Auf PRIKK gilt: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Sie wollen mehr aktuelle Kommentare auf PRIKK lesen > https://www.prikk.world/meinungen/user-blog (Ende) Aussender: PRIKK GmbH Ansprechpartner: Naftali Neugebauer E-Mail: naftali.neugebauer@prikk.world Website: www.prikk.world Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180222006

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2018 01:30 ET (06:30 GMT)