Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Fuchs Petrolub ist 2017 in allen Weltregionen deutlich gewachsen, konnte das Ergebnis aufgrund von Rohstoffpreissteigerungen jedoch nur etwa auf Vorjahresniveau halten. Fuchs steigerte den Nettogewinn nach vorläufigen Zahlen um 3,5 Prozent auf 269 Millionen Euro. Das für die Ertragskraft maßgebliche operative Ergebnis (EBIT) lag mit 373 Millionen Euro nur geringfügig über dem Vorjahreswert, während der Umsatz um 9,1 Prozent auf 2,47 Milliarden Euro stieg. Die Zahlen lagen im Rahmen der zuletzt gültigen Prognose.

Das Mannheimer Unternehmen ist einer der weltweit größten Hersteller von Schmierstoffen für die Industrie. Ende Oktober musste das Management seine Einschätzung zurücknehmen, dass das EBIT 2017 um 1 bis 5 Prozent steigen würde. Die zwischenzeitlich gestiegenen Rohstoffkosten ließen sich preislich nicht so schnell wie erwartet an die Kunden weitergeben, hieß es zur Begründung. Zusätzlich schlugen sich regionale Veränderungen im Produkt- und Kundenmix im Ergebnis nieder. Bezogen auf die Regionen zeigte sich das EBIT im europäischen Geschäft rückläufig, in Amerika sowie in Asien-Pazifik und Afrika stieg der Gewinn.

Der Umsatz erreichte einen neuen Höchststand und wurde aus eigener Kraft erreicht. Das Wachstum wäre durch Zukäufe noch um einen Prozentpunkt höher ausgefallen, doch machte dies der starke Euro zunichte.

Fuchs will den Aktionären eine Dividende von 0,91 Euro je Vorzugsaktie und 0,90 Euro je Stammaktie zahlen, jeweils 2 Cent mehr als für das Vorjahr. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. Die komplette Bilanz und den Ausblick für 2018 wird das Unternehmen am 21. März veröffentlichen.

February 22, 2018

