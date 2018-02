Zwolle - 22. Februar 2018

Gemeinsame Veranstaltung von Rood Microtec und Business Cluster Semiconductors Netherlands (BCS)

Workshop gibt Einblick in das Supply Chain Management

RoodMicrotec N.V., der führende unabhängige Anbieter von Halbleiterbauelementen und begleitenden hochwertigen Dienstleistungen, stärkt seine Position auf dem internationalen Markt für ASIC-Komponenten. Aus diesem Grund veranstalten RoodMicrotec und Business Cluster Semiconductor Netherlands (BCS) auf Initiative von Jan de Koning Gans, Senior Sales & Marketing Manager bei RoodMicrotec und Barry Peet, Managing Director bei BCS, den Workshop Semiconductor Supply Chain Management am 12. April in Kleve. Der Workshop soll dazu dienen, einen Einblick in die Herausforderungen und Möglichkeiten des SCM als ein wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell für die Mikroelektronik-Branche zu geben.

Business Cluster Semiconductors Netherlands (BCS) ist ein nationales Netzwerk von Halbleiterfirmen und Wissensorganisationen, die in der gesamten Wertschöpfungskette von Forschung, Entwicklung, Design, Produktion und Anwendung von hochentwickelten ICs, MEMS, Sensoren und Wireless-Systemen, tätig sind.

"Mit Hilfe unseres umfangreichen niederländischen Semicon-Netzwerks und dem deutschen Netzwerk bestehend aus RoodMicrotec und unserem Partner NMWP.NRW, werden wir diesen Workshop dazu nutzen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu intensivieren und gleichzeitig etwas über Supply Chain Management in der Halbleiterindustrie zu lernen", sagt Barry Peet.

Neben Experten von RoodMicrotec, die ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Strategien zum SCM darstellen, sind weitere hochkarätige Redner aus verschiedenen führenden Unternehmen wie First Sensor (Deutschland), Sencio (Niederlande) und ICsense (Belgien) anwesend, die ihr Fachwissen präsentieren.

Reinhard Pusch, COO und Leiter des Supply Chain Managements bei RoodMicrotec: "Dieser Workshop dient nicht nur dem professionellen Austausch von Business- und Technologieinformationen, sondern bietet auch eine großartige Gelegenheit, potenzielle neue Kunden oder Partner auf der anderen Seite der Grenze zu treffen."

"In der Zwischenzeit haben sich viele Fachleute aus der Branche zum Workshop angemeldet", sagt Jan de Koning Gans. "Die Anmeldung ist noch für alle Interessierten offen."

Wenn Sie am Workshop Semiconductor Supply Chain Management teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: petra.bouwhuis@bcsemi.nl (mailto:petra.bouwhuis@bcsemi.nl)

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem basiert auf internationalen Normen DIN EN ISO 9001:2015. Darüber hinaus ist unser Qualitätsmanagement weitgehend konsistent zum Automobilstandard ISO / TS 16949. Das Unternehmen verfügt auch über ein akkreditiertes Labor für Testaktivitäten und Qualifizierung nach ISO / IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelemente-programmierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen. Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com (https://www.roodmicrotec.com)

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit. Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

RoodMicrotec stärkt seine Position auf dem ASIC-Markt (http://hugin.info/130789/R/2170881/836375.pdf)



