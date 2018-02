Es hätte ein neuer Dämpfer für den DAX werden können: Schwache Vorgaben aus den USA, dann enttäuschende Konjunkturdaten aus Europa. Doch gestern kam es letztlich anders. Heute steht aber schon der nächste Härtetest an.

Am Dienstag hatten die US-Börsen einen Rückschlag hinnehmen müssen, immerhin 1 Prozent betrug die Einbuße beim Dow Jones Industrial. In den vergangenen Monaten war es oft so, dass ein Hüsteln in Amerika eine Grippe beim DAX auslöste.

Doch gestern hat der deutsche Leitindex die Vorgaben gut weggesteckt - und das, obwohl auch noch enttäuschende Konjunkturdaten aus Europa zu verarbeiten waren. Die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen sind im Februar nach ersten Schätzungen erneut gesunken und deuten an, dass die Wachstumsdynamik ihren Höhepunkt vermutlich überschritten hat.

Den DAX hat die Gemengelage auch zunächst ...

