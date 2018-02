FRANKFURT (Dow Jones)--Der Außenwerber Ströer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen übertroffen und seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. Das Unternehmen sei gut in das Jahr gestartet, sagte Udo Müller, Gründer und Co-CEO von Ströer. Vor dem Hintergrund des Einstiegs in das Dialogmarketing schraubt der Konzern die Umsatzerwartungen auf rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 hoch. Bislang hatte der MDAX-Konzern einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Zudem aktualisierte Ströer seine Gewinnerwartung, um der neuen Bilanzierungsrichtlinie IFRS 16 Rechnung zu tragen. Beim Operational EBITDA rechnet Ströer nach IFRS 16 im laufenden Jahr mit rund 535 Millionen Euro. Dies entspricht 370 Millionen Euro vor IFRS 16, wie von dem Unternehmen im November als Prognose ausgegeben.

Im vergangenen Geschäftsjahr verbesserte sich der Konzernumsatz um 18 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Das organische Wachstum lag bei rund 9 Prozent. Das Operational EBITDA wuchs deutlich um 17 Prozent auf 331 Millionen Euro. Das bereinigte Jahresergebnis stieg um 19 Prozent auf 184 Millionen Euro. Analysten hatten bei Ströer einen Umsatz von 1,32 Milliarden Euro, ein Operational EBITDA von 320 Millionen Euro und ein bereinigtes Jahresergebnis von 176 Millionen Euro prognostiziert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2018 01:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.