DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Zurückhaltung von Pharmakunden hat dem Verpackungsspezialisten Gerresheimer im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang eingebrockt. Dank eines guten Schlussquartals erreichte der Konzern aber die durchschnittliche Markterwartung in etwa. Der Umsatz fiel 2016/17 (bis Ende November) um 2 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg hingegen um 1 Prozent auf 310,8 Millionen Euro. Die Aktionäre will das Unternehmen daran mit einer Dividende von 1,10 Euro je Aktie beteiligen. Das sind 5 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Damit lagen das bereinigte Ebitda und die Ausschüttung über den Erwartungen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Gerresheimer auf Basis konstanter Wechselkurse einen Umsatz mindestens auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2017. Das obere Ende der Prognose liegt bei rund 1,4 Milliarden Euro. Beim bereinigte Ebitda werden 305 bis 315 Millionen Euro angepeilt./mis/jha/

ISIN DE000A0LD6E6

AXC0072 2018-02-22/08:07