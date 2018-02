Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Sitzung am 30. und 31. Januar übereinstimmend die Meinung vertreten, dass der bessere Wachstumsausblick für die Wirtschaft für weitere Zinserhöhungen spricht. Die Wirtschaft dürfte noch schneller wachsen, als dies bei dem Treffen im Dezember noch erwartet worden sei, geht aus dem Protokoll der Sitzung von Ende Januar hervor. Nach dem Dezembertreffen hatte der Kongress Steuersenkungen bewilligt, die letztlich etwas höher ausgefallen seien, als die Notenbanker erwartet hatten. Die Mehrzahl der Teilnehmer habe angemerkt, dass ein besserer Ausblick für das Wirtschaftswachstum die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass weitere, graduelle Zinsschritte angemessen seien, heißt es in dem Protokoll. Das gelte auch wegen des Inflationsausblicks: Die Fed rechnet mit einem deutlich schnelleren Anstieg der Kerninflation 2018. Einige Fed-Mitglieder sehen dem Protokoll zufolge aber auch Risiken, die sich aus einem zu schnellen Wachstum ergeben könnten.

TAGESTHEMA II

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet über Dieselfahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart. Bewerten die Richter den Schutz der Bürger vor giftigen Stickoxiden höher als die individuelle Fahrfreiheit, könnte es in beiden Städten zu einem Bann für Selbstzünder kommen. Auf jeden Fall wird das Urteil über den Einzelfall hinaus breit ausstrahlen und könnte dem ramponierten Dieselmotor in Deutschland einen schweren Schlag versetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PROSIEBENSAT1 MEDIA (8.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2017 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 4.035 +6% 18 3.799 EBITDA bereinigt 1.031 +1% 18 1.018 EBIT 815 +5% 18 777 Ergebnis nach Steuern/Dritten 493 +11% 13 444 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 528 +3% 18 513 Ergebnis je Stammaktie bereinigt 2,32 -2% 21 2,37 Dividende je Aktie 1,93 +2% 19 1,90

GERRESHEIMER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2017 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 1.354 -2% 10 1.376 EBITDA bereinigt 306 -1% 10 308 Ergebnis nach Steuern/Dritten 111 -9% 10 122 Ergebnis je Aktie 3,21 -17% 9 3,87 Dividende je Aktie 1,05 -- 10 1,05

KRONES (8.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2017 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Auftragseingang 3.730 +8% 3 3.441 Umsatz 3.614 +7% 8 3.391 EBIT 250 +9% 8 228 Ergebnis vor Steuern 255 +7% 7 238 Ergebnis nach Steuern/Dritten 178 +6% 8 169 Ergebnis je Aktie 5,65 +5% 8 5,40 Dividende je Aktie 1,69 +9% 8 1,55

Weitere Termine:

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis, Martinsried

07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris

07:30 DE/Fielmann AG, Jahresergebnis, Hamburg

07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach

07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London

10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto

Im Laufe des Tages:

- DE/Stemmer Imaging AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe

Ausgabepreis)

- DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch

DIVIDENDENABSCHLAG

Bertrandt AG 2,50 EUR Dt. Beteiligungs AG 1,40 EUR Diageo 0,249 p Glaxosmithkline 0,23 p Imperial Brands 0,5951 p

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 113 zuvor: 113 - DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 117,0 zuvor: 117,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 127,3 zuvor: 127,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 107,8 zuvor: 108,4 - GB 10:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,5% gg Vq/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: +1,4 Punkte zuvor: +1,8 Punkte - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 230.000 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 PL/Auktion von Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2047 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd PLN 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger indexgebundener Anleihen mit Laufzeit November 2036 im Volumen von 950 Mio GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.689,70 -0,33 Nikkei-225 21.736,44 -1,07 Schanghai-Comp. 3.261,46 1,95 DAX 12.470,49 -0,14 DAX-Future 12.380,00 -0,36 XDAX 12.386,77 -0,35 MDAX 26.272,29 -0,10 TecDAX 2.603,00 0,44 EuroStoxx50 3.430,16 -0,14 Stoxx50 3.057,34 0,11 Dow-Jones 24.797,78 -0,67 S&P-500-Index 2.701,33 -0,55 Nasdaq-Comp. 7.218,23 -0,22 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,23 -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Angst vor einer unerwartet schnellen Straffung der US-Geldpolitik belastet voraussichtlich auch an den europäischen Börsen die Stimmung. "Belastet wird die Stimmung vom Protokoll der Januar-Sitzung der US-Notenbank", sagt ein Marktteilnehmer. Die Notenbank hält demnach weiter eine straffere Geldpolitik für notwendig, denn die Inflationsrate dürfte sich der Zielmarke von 2 Prozent nähern, wegen des guten Wachstums und des relativ schwachen Dollar. Schwach erwartet werden vor allem so genannte Bond-Proxies wie die Versorgeraktien, Telekomtitel und Papiere der Hersteller der Güter des täglichen Bedarfs. Aber auch die Vorlagen für die Halbleitertitel sind schwach. Exportorientierte Dollar-abhängige Werte könnten sich mit der Erholung der US-Währung dagegen vergleichsweise gut halten. Daneben steht die Berichtssaison im Blick, mit dem bisher stärksten Tag an Unternehmenszahlen in Deutschland. Außerdem warten Marktteilnehmer auf den ifo-Geschäftsklima-Index und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu möglichen Diesel-Fahrverboten wegen der Stickoxid-Konzentration.

Rückblick: Knapp behauptet - Händler sprachen von einer nervösen und zurückhaltenden Stimmung vor der Bekanntgabe des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Im Blick stand dabei der Inflationsausblick, nachdem zuletzt Anzeichen für einen stärkeren Preis- und Lohndruck in den USA Befürchtungen über einen steileren Zinspfad geweckt hatten. Auf der Gewinnerseite stachen die Rohstoffaktien heraus, ihr Branchenindex stieg um 1,6 Prozent, Glencore gewannen über 5 Prozent. Die 2017er Zahlen sind nach Aussage der UBS wie erwartet ausgefallen, die Analysten nannten die Dividende aber als positive Überraschung. Der Bankenindex legte um 0,5 Prozent zu. Hier stiegen Lloyds Banking um 2,8 Prozent, Die Gewinnkennziffern verfehlten zwar die Prognosen, der Finanzkonzern erhöhte aber überraschend die Dividende um 20 Prozent und kündigte ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. Positiv entwickelte sich auch der Index der Freizeit- und Reise-Aktien. Hier legten die Titel der Hotel-Unternehmen Accor und Interconti zu. Accor veröffentlichte laut Händlern gute Zahlen, zudem will Saudi-Arabien möglicherweise einen Anteil übernehmen. Auf der Verliererseite standen wieder die Versorger mit einem Minus von 0,7 Prozent. "Konjunkturunabhängige zinssensitive Werte sind weiterhin 'out'", sagte ein Marktteilnehmer.

DAX/MDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 22, 2018 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.