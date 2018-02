DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Sitzung am 30. und 31. Januar übereinstimmend die Meinung vertreten, dass der bessere Wachstumsausblick für die Wirtschaft für weitere Zinserhöhungen spricht. Die Wirtschaft dürfte noch schneller wachsen, als dies bei dem Treffen im Dezember noch erwartet worden sei, geht aus dem Protokoll der Sitzung von Ende Januar hervor. Nach dem Dezembertreffen hatte der Kongress Steuersenkungen bewilligt, die letztlich etwas höher ausgefallen seien, als die Notenbanker erwartet hatten. Die Mehrzahl der Teilnehmer habe angemerkt, dass ein besserer Ausblick für das Wirtschaftswachstum die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass weitere, graduelle Zinsschritte angemessen seien, heißt es in dem Protokoll. Das gelte auch wegen des Inflationsausblicks: Die Fed rechnet mit einem deutlich schnelleren Anstieg der Kerninflation 2018. Einige Fed-Mitglieder sehen dem Protokoll zufolge aber auch Risiken, die sich aus einem zu schnellen Wachstum ergeben könnten.

TAGESTHEMA II

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet über Dieselfahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart. Bewerten die Richter den Schutz der Bürger vor giftigen Stickoxiden höher als die individuelle Fahrfreiheit, könnte es in beiden Städten zu einem Bann für Selbstzünder kommen. Auf jeden Fall wird das Urteil über den Einzelfall hinaus breit ausstrahlen und könnte dem ramponierten Dieselmotor in Deutschland einen schweren Schlag versetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PROSIEBENSAT1 MEDIA (8.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2017 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 4.035 +6% 18 3.799 EBITDA bereinigt 1.031 +1% 18 1.018 EBIT 815 +5% 18 777 Ergebnis nach Steuern/Dritten 493 +11% 13 444 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 528 +3% 18 513 Ergebnis je Stammaktie bereinigt 2,32 -2% 21 2,37 Dividende je Aktie 1,93 +2% 19 1,90

GERRESHEIMER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2017 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 1.354 -2% 10 1.376 EBITDA bereinigt 306 -1% 10 308 Ergebnis nach Steuern/Dritten 111 -9% 10 122 Ergebnis je Aktie 3,21 -17% 9 3,87 Dividende je Aktie 1,05 -- 10 1,05

KRONES (8.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2017 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Auftragseingang 3.730 +8% 3 3.441 Umsatz 3.614 +7% 8 3.391 EBIT 250 +9% 8 228 Ergebnis vor Steuern 255 +7% 7 238 Ergebnis nach Steuern/Dritten 178 +6% 8 169 Ergebnis je Aktie 5,65 +5% 8 5,40 Dividende je Aktie 1,69 +9% 8 1,55

Weitere Termine:

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis, Martinsried

07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris

07:30 DE/Fielmann AG, Jahresergebnis, Hamburg

07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach

07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London

10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto

Im Laufe des Tages:

- DE/Stemmer Imaging AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe

Ausgabepreis)

- DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch

DIVIDENDENABSCHLAG

Bertrandt AG 2,50 EUR Dt. Beteiligungs AG 1,40 EUR Diageo 0,249 p Glaxosmithkline 0,23 p Imperial Brands 0,5951 p

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 113 zuvor: 113 - DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 117,0 zuvor: 117,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 127,3 zuvor: 127,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 107,8 zuvor: 108,4 - GB 10:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,5% gg Vq/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: +1,4 Punkte zuvor: +1,8 Punkte - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 230.000 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 PL/Auktion von Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2047 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd PLN 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger indexgebundener Anleihen mit Laufzeit November 2036 im Volumen von 950 Mio GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.689,70 -0,33 Nikkei-225 21.736,44 -1,07 Schanghai-Comp. 3.261,46 1,95 DAX 12.470,49 -0,14 DAX-Future 12.380,00 -0,36 XDAX 12.386,77 -0,35 MDAX 26.272,29 -0,10 TecDAX 2.603,00 0,44 EuroStoxx50 3.430,16 -0,14 Stoxx50 3.057,34 0,11 Dow-Jones 24.797,78 -0,67 S&P-500-Index 2.701,33 -0,55 Nasdaq-Comp. 7.218,23 -0,22 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,23 -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Angst vor einer unerwartet schnellen Straffung der US-Geldpolitik belastet voraussichtlich auch an den europäischen Börsen die Stimmung. "Belastet wird die Stimmung vom Protokoll der Januar-Sitzung der US-Notenbank", sagt ein Marktteilnehmer. Die Notenbank hält demnach weiter eine straffere Geldpolitik für notwendig, denn die Inflationsrate dürfte sich der Zielmarke von 2 Prozent nähern, wegen des guten Wachstums und des relativ schwachen Dollar. Schwach erwartet werden vor allem so genannte Bond-Proxies wie die Versorgeraktien, Telekomtitel und Papiere der Hersteller der Güter des täglichen Bedarfs. Aber auch die Vorlagen für die Halbleitertitel sind schwach. Exportorientierte Dollar-abhängige Werte könnten sich mit der Erholung der US-Währung dagegen vergleichsweise gut halten. Daneben steht die Berichtssaison im Blick, mit dem bisher stärksten Tag an Unternehmenszahlen in Deutschland. Außerdem warten Marktteilnehmer auf den ifo-Geschäftsklima-Index und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu möglichen Diesel-Fahrverboten wegen der Stickoxid-Konzentration.

Rückblick: Knapp behauptet - Händler sprachen von einer nervösen und zurückhaltenden Stimmung vor der Bekanntgabe des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Im Blick stand dabei der Inflationsausblick, nachdem zuletzt Anzeichen für einen stärkeren Preis- und Lohndruck in den USA Befürchtungen über einen steileren Zinspfad geweckt hatten. Auf der Gewinnerseite stachen die Rohstoffaktien heraus, ihr Branchenindex stieg um 1,6 Prozent, Glencore gewannen über 5 Prozent. Die 2017er Zahlen sind nach Aussage der UBS wie erwartet ausgefallen, die Analysten nannten die Dividende aber als positive Überraschung. Der Bankenindex legte um 0,5 Prozent zu. Hier stiegen Lloyds Banking um 2,8 Prozent, Die Gewinnkennziffern verfehlten zwar die Prognosen, der Finanzkonzern erhöhte aber überraschend die Dividende um 20 Prozent und kündigte ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. Positiv entwickelte sich auch der Index der Freizeit- und Reise-Aktien. Hier legten die Titel der Hotel-Unternehmen Accor und Interconti zu. Accor veröffentlichte laut Händlern gute Zahlen, zudem will Saudi-Arabien möglicherweise einen Anteil übernehmen. Auf der Verliererseite standen wieder die Versorger mit einem Minus von 0,7 Prozent. "Konjunkturunabhängige zinssensitive Werte sind weiterhin 'out'", sagte ein Marktteilnehmer.

DAX/MDAX/TECDAX

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Knapp behauptet - Deutsche Börse führten den DAX mit einem Plus von 2,9 Prozent nach, nachdem die Zahlen des Börsenbetreibers laut Analysten etwas besser ausgefallen waren als gedacht. Deutsche Bank profitierten mit einem Plus von 1,4 Prozent davon, dass das Institut seine Vermögensverwaltung DWS Kreisen zufolge noch vor Ostern an die Börse bringen will. Während die Akoaktien nachgaben, zogen Baumot um gut 12 Prozent an. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge und könnte einer der großen Gewinner eines möglichen Diesel-Fahrverbots werden. Im TecDAX gewannen GFT Technologies gut 14 Prozent nach Vorlage gut ausgefallener Geschäftszahlen des Bankensoftwarespezialisten. Sartorius profitierten mit 3,6 Prozent Plus von einem guten Ausblick. Für Medigene ging es um gut 6 Prozent nach oben. Positiv wird gesehen, dass Medigene die Genehmigungen für erste klinische Studien im Bereich der T-Cell-Therapie erhalten hat. Im MDAX fielen MTU Aero um 3 Prozent. Die Geschäftszahlen des Triebwerkbauers haben keine großen Überraschungen gebracht.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Sog der Wall Street seien Aktien querbeet verkauft worden, hieß es bei Lang & Schwarz. Auffallendes bei Einzelwerten habe es aber nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Schwächer - Hauptthema war das Fed-Protokoll von Ende Januar, das im späten Handel fallende Kurse zur Folge hatte, weil sich am Markt eine fakenhafte Interpretation durchsetzte. Die Notenbanker vertraten dem Protokoll zufolge übereinstimmend die Meinung, dass der bessere Wachstumsausblick für die Wirtschaft für weitere Zinserhöhungen spricht. Nachdem zuvor neue Konjunkturdaten außerdem gezeigt hatten, dass die US-Wirtschaft weiter brummt, machten sich Sorgen breit, im laufenden Jahr könne es doch mehr als drei Zinserhöhungen geben. Bankenaktien schnitten noch mit am besten ab, weil sie potenziell von steigende Zinsen profitieren. Walmart bauten die zweistelligen Verluste vom Vortag um weitere 2,8 Prozent aus. Der Einzelhandelskonzern hatte im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt. Foot Locker gewannen 0,5 Prozent nach der Vorlage von Geschäftszahlen und der Ankündigung einer höheren Dividende und von Investitionen in den Ausbau des Online-Geschäfts. Die Zahlen des Bezahlfernsehanbieters Dish Network wurden negativ aufgenommen; die Aktie fiel um 3,2 Prozent. Wendy's stiegen dagegen um 0,7 Prozent, nachdem das Unternehmen eine höhere Dividende und einen Aktienrückkauf angekündigt hatte.

Die Anleiherenditen zogen kräftig an, nachdem sich die falkenhafte Interpretation des Fed-Protokolls durchgesetzt hatte. Die Rendite der zehnjährigen Papiere stieg um 5 Basispunkte auf 2,93 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.10 Uhr EUR/USD 1,2274 -0,0% 1,2275 1,2319 EUR/JPY 131,79 -0,4% 132,27 132,61 EUR/CHF 1,1533 +0,0% 1,1532 1,1545 GBP/EUR 1,1326 -0,0% 1,1331 1,1342 USD/JPY 107,37 -0,4% 107,77 107,59 GBP/USD 1,3902 -0,1% 1,3911 1,3972 Bitcoin BTC/USD 10.937,68 +4,4% 10.479,46 10.635,78

Der Dollar zog nach dem Fed-Protokoll mit etwas Verzögerung an. Damit setzte sich die Sichtweise durch, dass die starke Wirtschaft und die anziehende Teuerung die Fed möglicherweise zu schärferen Zinserhöhungen zwingen werden als bislang avisiert. Der Euro kostete im späten US-Handel 1,2296 Dollar, nachdem er im Tageshoch unmittelbar nach dem Protokoll noch auf 1,2360 gestiegen war. Der Yen zeigt sich am frühen Donnerstag in Asien derweil mit einer Gegenbewegung, nachdem er zuletzt kontinuierlich an Wert eingebüßt hatte zum Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,13 61,68 -0,9% -0,55 +1,2% Brent/ICE 65,00 65,42 -0,6% -0,42 -1,8%

Am Ölmarkt ging es mit dem festeren Dollar abwärts. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 61,10 Dollar, Brent hielt sich mit einem Minus von 0,3 Prozent deutlich besser. Händler sahen in den unterschiedlich hohen Verlusten eine Gegenbewegung nach der Entwicklung am Vortag. Brent hatte am Dienstag noch deutlicher nachgegeben, was Marktteilnehmer damit erklärten, dass die Nachfrage der europäischen Raffinerien derzeit geringer sei, weil viele wartungsbedingt vorübergehend stillgelegt seien. Der WTI-Preis hatte da noch von Problemen einer kanadischen Pipeline profitiert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,01 1.324,60 -0,0% -0,60 +1,6% Silber (Spot) 16,46 16,51 -0,3% -0,05 -2,8% Platin (Spot) 991,00 990,50 +0,1% +0,50 +6,6% Kupfer-Future 3,17 3,22 -1,6% -0,05 -4,1%

Der feste Dollar lastete auf den Preisen von Rohstoffen, die in der US-Währung gehandelt werden. Der Goldpreis gab um 0,3 Prozent nach auf 1.325 Dollar je Feinunze. Hier drückte auch die Erwartung einer strafferen Fed-Politik.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

CYBERKRIMINALITÄT

Der wirtschaftliche Schaden durch Cyberkriminalität ist laut einer Studie auf weltweit 600 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die größte Gefahr gehe von russischen und nordkoreanischen Hackern aus, so die Computer-Sicherheitsfirma McAfee und das Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS).

FISKALPOLITIK EUROPA

In der Debatte um die künftige Haushaltspolitik der EU und der Euroländer pocht die geschäftsführende Bundesregierung auf einen strikten Sparkurs. "Der gegenwärtige Aufschwung im Euroraum sollte genutzt werden, um durch den Aufbau fiskalischer Puffer für schlechtere Zeiten vorzusorgen", betonte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Thomas Steffen, im aktuellen Monatsbericht seines Hauses.

GRIECHENLAND

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsbewertung Griechenlands um zwei Stufen auf B3 von Caa2 angehoben. Der Ausblick bleibt positiv. Das Land habe deutliche fiskalische und institutionelle Verbesserungen vorzuweisen, die in den kommenden Jahren anhalten dürften. Die Experten rechnen mit der Rückkehr des Landes zu einer marktbasierten Finanzierung.

DEUTSCHE POST

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter zu Warnstreiks auf. An den Standorten Mainz, Koblenz und Saarbrücken sollen am Donnerstagvormittag Beschäftigte die Arbeit kurzzeitig niederlegen. Verdi fordert 6 Prozent mehr Lohn, wobei die Beschäftigten die Wahl haben sollen, einen Teil dieser Erhöhung in Freizeit umzuwandeln. Die Post hat laut Gewerkschaft bislang kein Angebot auf den Tisch gelegt.

DEUTSCHE TELEKOM

hat ihre Jahresziele im vergangenen Jahr locker erreicht. Unter dem Strich profitierte die Telekom von einem positiven Einmaleffekt infolge der US-Steuerreform. Die Dollar-Schwäche machte der Telekom allerdings spürbar zu schaffen. So ging der Umsatz im vierten Quartal um 2 Prozent auf 19,16 Milliarden Euro zurück. Bereinigt um Wechselkurseffekte legten die Erlöse dagegen um 2,7 Prozent zu. Analysten hatten im Mittel 19,17 Milliarden Euro Umsatz veranschlagt. In Deutschland stiegen die Erlöse um 2 Prozent. In Europa lagen sie um 0,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Ds um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA, mit dem die operative Ertragskraft gemessen wird, ging um 4,7 Prozent auf rund 5 Milliarden Euro zurück. Hier hatten Analysten im Mittel mit knapp 5,25 Milliarden Euro mehr zugetraut. Ohne die Wechselkurseinflüsse wäre das EBITDA stabil gewesen. Der freie Cashflow, eine von Analysten stark beachtete Zahl zur Messung der Finanzkraft, lag zum Ende des vierten Quartals mit knapp 1,1 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 893 Millionen Euro. Hier hatten Analysten im Konsens mit 1,11 Milliarde Euro etwas mehr erwartet. Ihren Wachstumskurs will die Telekom auch in diesem Jahr fortsetzen und peilt erneut einen Anstieg beim EBITDA und einen deutlich höheren Cashflow an.

DEUTSCHE TELEKOM

hat den Vertrag von CEO Höttges um fünf Jahre verlängert. Neuer Finanzvorstand wird ab dem kommenden Jahr der bisherige Personalchef Christian Illek. Thomas Dannenfeldt, der das Ressort heute verantwortet, wird das Unternehmen nach Auslaufen seines Vertrages Ende 2018 aus privaten Gründen verlassen.

INFINEON

erwartet in den nächsten Jahren ein boomendes Geschäft mit digitalen Sprachassistenten wie Amazon Echo oder Google Home. Infineon liefert die Kernkomponenten für die elektronischen Helfer. Marktforschungsinstitute rechneten hier mit Wachstumsraten von 30 bis 50 Prozent im Jahr, sagte Urschitz.

HENKEL

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4Q17 ggVj 4Q17 ggVj 4Q16 Umsatz 4.886 +1% 4.882 +1% 4.856 Organisches Wachstum 3,2 -- 2,8 -- 3,5 EBIT bereinigt 801 +5% 797 +4% 765 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt k.A. -- 569 +3% 551 Erg je Vorzugsaktie bereinigt 1,35 +6% 1,31 +3% 1,27

MERCK KGAA

hat laut FAZ beim geplanten Verkauf seines Consumer-Health-Geschäftes die Erwartungen an den Mindestpreis gesenkt. Ursprünglich hatte Merck mindestens 4 Milliarden Euro angepeilt. Wegen mehrerer ungünstiger Marktfaktoren werde sich die Merck KGaA aber notfalls mit weniger begnügen, schreibt die FAZ unter Berufung auf Personen, die mit der Versteigerung vertraut sind.

FUCHS PETROLUB

Nachfolgend ein Vergleich der Gesamtjahreszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16 Umsatz 2.500 +10% 2.456 +8% 2.267 EBIT 373 +1% 370 -0,3% 371 Ergebnis nach Steuern 269 +3% 259,6 -0,2% 260,0 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,94 +4% 1,87 -- 1,87 Dividende je Vorzugsaktie 0,91 +2% 0,95 +7% 0,89

STRÖER

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen übertroffen und seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. Im vergangenen Geschäftsjahr verbesserte sich der Konzernumsatz um 18 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Das organische Wachstum lag bei rund 9 Prozent. Das Operational EBITDA wuchs deutlich um 17 Prozent auf 331 Millionen Euro. Das bereinigte Jahresergebnis stieg um 19 Prozent auf 184 Millionen Euro. Analysten hatten bei Ströer einen Umsatz von 1,32 Milliarden Euro, ein Operational EBITDA von 320 Millionen Euro und ein bereinigtes Jahresergebnis von 176 Millionen Euro prognostiziert.

TAG IMMOBILIEN

Nachfolgend ein Vergleich der Gesamtjahreszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16 Ums tze aus Vermietung 293 +6% 279 +1,4% 275 EBITDA bereinigt 198 +13% 186 +6% 175 Ergebnis vor Steuern 397 +61% 206 -16% 247 Ergebnis nach Steuern/Dritten 314 +56% 175 -13% 201 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- -- 1,48 FFO I 127 +31% -- -- 97,0 FFO I je Aktie 0,87 +21% 0,84 +17% 0,72 Dividende je Aktie 0,65 +14% 0,63 +11% 0,57

Eine Prognose für das laufende Jahr teilte TAG nicht mit. Die Dividende soll 2018 auf 70 Cent steigen.

DIEBOLD NIXDORF

ernennt Gerrard Schmid mit sofortiger Wirkung zum President und Chief Executive Officer. Er wird zudem dem Board of Directors von Diebold Nixdorf angehören. Vor seiner Zeit bei Diebold Nixdorf war Schmid unter anderem für das 3 Milliarden US-Dollar umfassende Retail Banking Geschäft von Lloyds TSB in Großbritannien verantwortlich.

MUTARES

Die Beteiligungsgesellschaft hat den Gründer und CEO Robin Laik länger an das Unternehmen gebunden und gleichzeitig den ebenfalls als CEO agierenden Axel Geuer abberufen. Geuer sei mit "mit sofortiger Wirkung" abberufen worden, hieß es ohne weitere Details.

