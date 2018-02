Liebe Leser,

die Aktie von ProSiebenSat.1 ist zuletzt fast durch die Decke gegangen. Geht es nach der Einschätzung von charttechnischen Analysten, habe der Wert sogar die Chance, nun einen Durchbruch in Richtung weit entfernter Zwischenhochs zu schaffen. Das entspricht einem Potenzial in Höhe von mehr als 20 %, so die allgemeine Auffassung. Im Einzelnen: ProSiebenSat.1 befindet sich nun in einem charttechnischen Erholungsmodus oder anders formuliert, ausgehend von einem Tief bei 24,77 ... (Frank Holbaum)

