An diesem Donnerstag wird sich ein Leipzig entscheiden, ob Fahrverbote in Innenstädten zulässig sind oder nicht. Was alles passieren kann.

Die gesamte deutsche Autobranche und Millionen von Dieselfahrern schauen an diesem Donnerstag gebannt nach Sachsen. In Leipzig entscheiden die Richter des Oberverwaltungsgerichts darüber, ob Fahrverbote für Dieselahrzeuge in deutschen Innenstädten ein rechtlich zulässiges Mittel sind, um die Luftqualität zu verbessern. Das heutige Urteil des Bundesverwaltungsgerichts könnte wegweisend werden.

Seit Jahren werden in vielen Städten Schadstoff-Grenzwerte nicht eingehalten. Dabei geht es um Stickoxide, die als gesundheitsschädlich gelten. Der Verkehrsbereich, darunter vor allem Dieselautos, trägt nach Angaben des Umweltbundesamts rund 60 Prozent zur Belastung bei.

Für die Einhaltung von Grenzwerten laufen seit Jahren Klagen der Deutschen Umwelthilfe. Das Gericht muss zwischen dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und der Umwelt einerseits, und der Berufsfreiheit von Handwerkern und Pendlern andererseits abwägen. Zum Beispiel könnten Läden in Innenstädten bei einem Diesel-Fahrverbot nicht beliefert werden oder Handwerker nicht mehr zu Kunden kommen.

Ein direktes Fahrverbot wird das Leipziger Gericht in keinem Fall aussprechen. Konkret geht es darum, ob die Luftreinhaltepläne der Städte Düsseldorf und Stuttgart nachgebessert werden müssen, damit sie die vorgeschriebenen Grenzwerte der EU für Feinstaub und Stickoxide einhalten. Die dort zuständigen Verwaltungsgerichte hatten nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) die Behörden dazu verpflichtet, die Pläne entsprechend zu verschärfen. Sie waren der Ansicht, dass der Gesundheitsschutz in den Städten höher zu bewerten ist, als die Interessen der Dieselfahrer.

Die Entscheidung könnte eine bundesweite Signalwirkung haben - insbesondere ...

