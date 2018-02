Die Ölpreise fallen auch am Donnerstag und setzen damit den Trend der Woche fort. US-Lagerdaten am Nachmittag könnten den Preis treiben.

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 64,98 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 61,14 Dollar.

Seit Beginn der Woche sind die ...

