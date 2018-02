Als führendes Unternehmen im Streaming-Bereich könnte Netflix (WKN:552484) ebenso gut eine Zielscheibe auf dem Rücken haben. Die Investoren haben lange Zeit die Konkurrenz von Unternehmen wie Amazon.com (WKN:906866) Prime Video und Hulu in Betracht gezogen, die 2017 schätzungsweise 4,5 Mrd. US-Dollar bzw. 2,5 Mrd. US-Dollar für Inhalte ausgegeben haben.



Der 800-Pfund-Gorilla in diesem Bereich ist jedoch die Walt Disney Company (WKN:855686). Disney hat bereits eine riesige Auswahl an geistigem Eigentum, einschließlich der Labels Marvel, Pixar und Lucasfilm, sowie die Marke Disney selbst. Das Unternehmen kündigte im August letzten Jahres an, dass es seinen Content von Netflix abziehen wird, um 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...