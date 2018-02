Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Gräfelfing/München (pta009/22.02.2018/08:05) - Die Hönle Gruppe erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 einen Umsatz von 29.535 TEur, was einer Steigerung von 33,2 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Das Betriebsergebnis (EBIT) sprang um 231,8 % auf 7.392 TEur im laufenden Geschäftsjahr. Die Hönle Gruppe erzielte damit zum zweiten Mal in Folge das beste Quartalsergebnis ihrer über 40-jährigen Firmengeschichte. Der Ergebnisanstieg ist auf die sehr gute Geschäftsentwicklung im Segment Klebstoffe zurückzuführen. Insbesondere Aufträge aus der Elektronikindustrie im Bereich Smartphones führten zu einer kräftigen Umsatz- und Ergebnissteigerung. Die Kundenbasis konnte in diesem Segment weiter ausgebaut werden. Das Vorsteuerergebnis (EBT) stieg um 239,0 % auf 7.319 TEur und das Konzernergebnis um 246,0 % auf 5.200 TEur. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,95 Eur (Vj. 0,27 Eur). Die EBIT-Marge kletterte von 9,7 % im Vorjahr auf 24,4 % im Berichtsjahr. Die Nettoumsatzrendite stieg von 6,8 % auf 17,6 %.



Ausblick Nach einem sehr guten Start ins neue Geschäftsjahr im Segment Klebstoffe geht der Vorstand auch im zweiten Quartal von einer deutlich positiven Geschäftsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr aus. Insbesondere Aufträge aus den Bereichen Electronics sowie Automotive werden zu dieser Entwicklung beitragen. Im Segment Geräte & Anlagen liegt der Auftragsbestand über dem Niveau des Vorjahres. Dies ist unter anderem auf eine starke Nachfrage aus der Druckindustrie, insbesondere für LED-Trocknungssysteme, zurückzuführen. Daher werden auch im Segment Geräte & Anlagen im weiteren Geschäftsverlauf steigende Umsatz- und Ergebnisbeiträge erwartet. Darüber hinaus wird sich auch das Segment Glas & Strahler voraussichtlich positiv entwickeln. Ein hoher Auftragsbestand und laufende Projekte werden zu steigenden Umsätzen und Ergebnissen in diesem Segment beitragen.



Nach einem Umsatz von 101,9 Mio. Eur und einem Betriebsergebnis von 15,2 Mio. Eur im letzten Geschäftsjahr strebt der Vorstand für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2017/2018 weiterhin einen Umsatz von 115 bis 125 Mio. Eur und ein Betriebsergebnis von 22 bis 26 Mio. Eur an.



Die vollständige Quartalsmitteilung ist abrufbar unter: https://www.hoenle.de/investoren/finanzinformation



Über Hönle Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren über 500 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Die Geräte werden in der Farb- und Lacktrocknung, in der Kleb- und Kunststoffhärtung sowie in der Oberflächenentkeimung und der Sonnenlichtsimulation eingesetzt. Weiterer Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für die Wasserentkeimung und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe ist in 28 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Partnerunternehmen vertreten.



