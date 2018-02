LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays ist wegen abermals hoher Rechtskosten, Abschreibungen auf den Ausstieg aus dem Afrika-Geschäft und der US-Steuerreform in die roten Zahlen gerutscht. 2017 stand unter dem Strich ein Verlust von 1,9 Milliarden Pfund (2,15 Mrd Euro) nach einem Gewinn von 1,6 Milliarden Pfund im Jahr davor, wie das Geldhaus am Donnerstag in London mitteilte.

Neben den außerordentlichen Belastungen von fast fünf Milliarden Pfund lief auch das operative Geschäfte eher schleppend. Die Erträge gingen um 2 Prozent auf 21,1 Milliarden Pfund zurück. Positive Nachrichten gibt es aber in puncto Kapitalausstattung: Diese verbesserte sich im Laufe des vergangenen Jahres. Aus diesem Grund soll die Dividende im laufenden Jahr deutlich steigen. Zudem werde der Rückkauf von eigenen Aktien erwogen, hieß es./zb/das

