Zürich (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Stefan Grauwiler per 1. März 2018 die Leitung des Vorsorgezentrums übertragen. Er löst damit Patrick Bättig ab, der die SZKB per Ende Februar verlässt, um ausserhalb der Bank eine neue Herausforderung anzunehmen, wie das Institut am Donnerstag mittelt. Grauwiler startete ...

