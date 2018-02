DAX - Jetzt könnte es sehr schnell gehen (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts / Abwärts Rückblick: Der DAX konsolidierte den korrektiven Anstieg ab dem 12.02. in den vergangenen Tagen in einer volatilen Seitwärtsbewegung unterhalb der charttechnischen Hürde bei 12.550 Punkten. Diese Seitwärtsspanne spitzte sich zuletzt keilförmig zu und signalisierte damit eine baldige Richtungsentscheidung. Im gestrigen Handel versuchten die Bullen zunächst den Ausbruch über die Zwischenhochs bei 12.500 Punkten, konnten den Bereich jedoch nicht überschreiten. Im nachbörslichen Handel setzten die schwachen US-Börsen den Index ebenfalls unter Druck. Es folgte der Rücksetzer an die 12.400 Punkte-Marke, die zur...

