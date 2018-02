FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - ProSiebenSat.1 hat am Donnerstag schon vorbörslich sichtbar von Geschäftszahlen profitiert: Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Aktien des Fernsehkonzerns als einziger klarer Gewinner gegen den erwarteten negativen Markttrend um über 1 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs zu. Die Münchener schnitten im vergangenen Jahr vor allem beim bereinigten Nettogewinn besser ab als erwartet. Ein Händler verwies insbesondere auf das starke Schlussquartal.

Zudem holte das Unternehmen das US-Investmenthaus General Atlantic als Partner für sein Geschäft mit Internetportalen an Bord, womit sich die seit einigen Tagen kursierenden Spekulationen bewahrheiteten. Der Investor, der gut ein Viertel der Anteile an der Nucom Group von ProSiebenSat.1 übernimmt, wird in der Branche wegen seiner umfangreichen Expertise hoch geschätzt./gl/jha/

