Der 46-jährige Marc Vogt blickt auf eine fast 20-jährige Tätigkeit bei der Etimex Gruppe zurück. Als diplomierter Verpackungsingenieur mit Schwerpunkt Kunststofftechnik startete Vogt zunächst in der Entwicklung und Anwendungstechnik bei der Etimex PP in Dietenheim, bevor es ihn gemeinsam mit Etimex für einige Jahre in die USA verschlug, um die nordamerikanischen Geschäfte weiter auszubauen. Nach seiner Rückkehr war Vogt unter anderem für den Vertrieb und die Entwicklung an den Standorten Rottenacker (www.etimex-tc.com) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...