Deutschlands größte private Sendergruppe Pro Sieben Sat 1 hat die Jahresziele erreicht - und verkauft nun Anteile an General Atlantic.

Der Münchener Dax-Konzern Pro Sieben Sat 1 gibt einen Anteil von 25,1 Prozent an seiner E-Commerce-Sparte an den Finanzinvestor General Atlantic ab. Dabei sei die Division mit 1,8 Milliarden Euro bewertet worden, teilte Pro Sieben Sat 1 an diesem Donnerstagmorgen mit. Gemeinsam wollen die Partner das Geschäft schneller vorantreiben. Zu dem Bereich gehört unter anderem die Partnervermittlung Parship und das Vergleichsportal Verivox.

Deutschlands größte private Sendergruppe hat seine im Herbst nach unten korrigierten Ziele im vergangenen Jahr erreicht. Der Umsatz ist gegenüber 2016 um sieben Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro gestiegen. Vorstandschef Ebeling hatte zuletzt rund fünf Prozent Wachstum in Aussicht gestellt.

Der operative Gewinn, das sogenannte "adjusted Ebitda", ist um drei Prozent auf rund eine Milliarde geklettert, der bereinigte Konzernjahresüberschuss erhöhte sich ebenfalls um drei Prozent auf 550 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...