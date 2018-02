Auf die Zugewinne des DAX am Dienstag folgten gestern wieder Verluste. Zur Mittagszeit fiel der DAX sogar wieder unter die 12.400 Punkte-Marke. Am Nachmittag zogen die Kurse, dank einer freundlichen Wall Street, aber wieder etwas an. Am Ende des Tages schloss der DAX mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 12.470 Punkten. Marktidee: NetflixDie Aktie des Video-Streamingdienstleisters hatte im Jahr 2011 ein bedeutendes Korrekturtief bei 7,55 USD markiert. Seitdem befindet sie sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt wurde Anfang des Jahres ein wichtiges Anschlusskaufsignal generiert, als die Netflix-Aktie aus einer mehrmonatigen Seitwärtskonsolidierung ausgebrochen ist.