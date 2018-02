FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Angst der Anleger vor steigenden Zinsen in den USA hat am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt belastet. In den ersten Handelsminuten sank der Leitindex Dax um 0,84 Prozent auf 12 366,12 Punkte. Damit folgte er wie die meisten asiatischen Handelsplätze der schwachen Wall Street und knüpfte an seine moderaten Vortagsverluste an.

In New York hatten die Aktienkurse am Mittwoch nach Veröffentlichung des Protokolls zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed letztlich ins Minus gedreht, während die Renditen für amerikanische Staatsanleihen deutlich angezogen hatten. "Laut einer Mehrheit der Teilnehmer erhöht der stärkere wirtschaftliche Ausblick die Wahrscheinlichkeit für weitere graduelle Leitzinsanhebungen", hieß es im Fed-Protokoll der Sitzung von Ende Januar. Die meisten Währungshüter verwiesen auf die wirtschaftliche Dynamik.

Die Anleger befürchteten nun eine schnellere Straffung der Geldpolitik durch die Währungshüter, sagte Analyst David Madden von CMC Markets. Steigende Marktzinsen machen Anleihen tendenziell als Alternative zu Aktien attraktiver. Zudem können höhere Kapitalmarktzinsen die Profitabilität der Unternehmen schmälern.

Diese Sorgen bekamen auch die anderen deutschen Börsenindizes zu spüren: Der MDax, , in dem sich die mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen versammeln, verlor am Donnerstagmorgen 0,47 Prozent auf 26 148,36 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax büßte 1,03 Prozent auf 2576,22 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,74 Prozent auf 3404,71 Punkte bergab./gl/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0105 2018-02-22/09:17