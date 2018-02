Das Russische Exportzentrum wird auf dem 2018 Mobile World Congress (MWC) in Barcelona zum ersten Mal einheimische russische Technologie vorstellen. Siebzehn russische Unternehmen werden der Weltöffentlichkeit ihre einzigartigen, leistungsstarken und wettbewerbsfähigen Lösungen vom 26. Februarbis zum 1. Märzam russischen Stand (Pavilion Nr. 6, Stand 6H20 und 6I11) präsentieren.

Informationen zu den teilnehmenden russischen Unternehmen erhalten Sie über den nachstehenden Link:

https://drive.google.com/file/d/1pNZ5d8ZOSrC5Ltf_ro_oQVZoo2ylnWqY/view

Für den russischen Stand wird ein spezielles Geschäftsprogramm organisiert, um Möglichkeiten für russische Unternehmen zu schaffen, auf den internationalen Markt zu drängen und nicht-russischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Ihr Geschäft in Russland zu fördern.

Wir laden die Medien sowie alle Teilnehmer herzlich zu den Sonderveranstaltungen im Rahmen der Ausstellung des Russischen Exportzentrums ein, zu denen die Folgenden gehören:

Eine Sondersitzung der russischen Zeitung "Kommersant? unter dem Titel "New Business Opportunities in the Digital Age? mit russischen und ausländischen Experten (26. Februar).

Ein Russian Business Communication Day: die offizielle Eröffnung des russischen Standes, eine Reihe von "Elevator Pitches? (30-Sekunden-Präsentationen), Interviews mit den leitenden Angestellten der teilnehmenden Unternehmen, eine Cocktailparty und B2B-Meetings (27. Februar).

Weitere Informationen und eine Akkreditierung für die Veranstaltungen am russischen Stand erhalten Sie von der Pressestelle des russischen Messebetreibers INCONNECT Group.

JSC Russisches Exportzentrum (REZ) Staatliches Institut zur Exportförderung, gegründet mit Unterstützung der Regierung der Russischen Föderation. Das Zentrum fungiert als "Anlaufstelle? (Komplettlösung aus einer Hand) für die Zusammenarbeit mit Exportern im Bereich der finanziellen und nicht-finanziellen Fördermaßnahmen, einschließlich der Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ministerien und Behörden. Zur Bildung einer "Komplettlösung aus einer Hand? wurden die Exportversicherungsagentur Russlands (JSC EXIAR) und JSC ROSEXIMBANK in einem Russischen Exportzentrum zusammengefasst. Im Rahmen des normalen Geschäftsablaufs bietet das REZ den Herstellern von Nicht-Rohstoffprodukten in allen Phasen des Exportuyklus eine Vielzahl von Dienstleistungen an, interagiert mit den entsprechenden Exekutivbehörden, unterbreitet Vorschläge zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes hinsichtlich Exporten und Außenhandel, kooperiert regelmäßig mit Vertretern der Geschäftswelt und der Expertengemeinschaft und trägt zur Überwindung von Barrieren und Beseitigung "systemischer? Einschränkungen bei. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Website des Russischen Exportzentrums: http://exportcenter.ru

