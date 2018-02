IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global schließt Privatplatzierung ab

22. Februar 2017, YDreams Global Interactive Technologies Inc. (TSXV: YD) (OTC Pink: YDRMF) (FWB: A2AP0L) (YDreams Global oder das Unternehmen) hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 2.750.000 $ erzielt. Die erste Tranche umfasst 4.376.665 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant, der bis zum 9. Februar 2023 zu einem Preis von 0,25 $ ausgeübt werden kann. Die Haltefrist für die erste Tranche läuft am 10. Juni 2018 ab. Die zweite Tranche umfasst 13.956.668 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant, der bis zum 21. Februar 2023 ausgeübt und zu einem Preis von 0,25 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden kann. In Verbindung mit der Privatplatzierung wurde eine Vermittlungsprovision in Höhe von 157.644 $ gezahlt und 1.050.960 Vermittler-Warrants begeben. Die Vermittler-Warrants können bis zum 21. Februar 2023 ausgeübt und zu einem Preis von 0,25 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden. Die Haltefrist für die zweite Tranche und die Vermittler-Warrants läuft am 22. Juni 2018 ab. Die Privatplatzierung steht unter Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Daniel Japiassu, CEO von YDreams, sagte dazu: Wir freuen uns, diese Finanzierung unter Teilnahme strategischer Anleger abzuschließen. Wir sind jetzt in der Lage, 2018 unsere Vision und beachtliche Expansionsstrategie zu realisieren. Wir sind sehr zuversichtlich, dass YDreams 2018 der Durchbruch gelingen wird.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie die NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Daniel Japiassu Director & Chief Executive Officer hey@ydreamsglobal.com www.ydreamsglobal.com www.youtube.com/ydreamsglobal YDreams Global Technologies Inc. # 1470 - 701 West Georgia Street Vancouver, British Columbia V7Y 1C6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

