Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft deutlich nach. In den ersten Handelsminuten gibt der SMI gleich ungefähr 75 Punkte ab. Damit folgt der Schweizer Leitindex den Vorgaben aus den USA in Richtung Süden. Die Wall Street hatte nach der Publikation der Januar-Fed-Protokolle im Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...