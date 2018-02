Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im vergangenen Jahr 37,4 Millionen Logiernächte verzeichnet. Das ist beinahe so viel wie in den Rekordjahren 1990 und 2008 und entspricht gegenüber 2016 einem Wachstum von 5,2%. Die ausländischen Gäste generierten 20,5 Millionen Logiernächte und damit 6,1% mehr. Die Logiernächtezahl der Schweizer Gäste erhöhte sich um 4,2% (+675'000) auf 16,9 Millionen und erreichte den bisher höchsten Stand. Dies geht aus den definitiven Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik hervor.

Mit Ausnahme des Monats Februar wurde 2017 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode in allen Monaten eine Zunahme verbucht. Am stärksten war das Wachstum im Juni und Juli sowie an Ostern. Juli (+218 000 / +5,4%).

Deutlich mehr Gäste aus Asien

Nach rückläufigen Zahlen im Jahr 2016 zog die asiatische Nachfrage wieder an (+12,8%). Die stärkste Zunahme dieses Kontinents verzeichneten die Gäste aus China (ohne Hongkong). Ein vergleichbarer ...

