Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 5600 auf 5000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es sei Ironie, dass das Management, zu dessen wichtigsten Werte nun auch der Bereich "Verantwortlichkeit" zähle, nicht Willens sei, Verantwortung hinsichtlich der Vielzahl an Störungen zu übernehmen, die das Haushaltsgüterunternehmen 2017 erlitten habe, schrieb Analyst James Edwardes Jones unter Verweis auf die Cyberangriffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/zb Datum der Analyse: 22.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2018-02-22/09:47

ISIN: GB00B24CGK77