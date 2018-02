There is a new ninja in town… Wir haben unser Team verstärkt: David Scharler, Experte für Graphic & Web-Design, Print-Magier, WordPress-Guru und Website-Umsetzer ist ab heute offiziell ein Growth Ninja. Durch seine Expertise ergänzt er perfekt unsere Schwerpunkte und unser Team - natürlich als Design Ninja! Wen freut's? Natürlich unsere Kunden, da sie nun auch schöne Designs/CIs (siehe auch unseren Ninja) und Websites bekommen, die einfach - ZACK - laden und von Google geliebt werden. Wir freuen uns, dass David mit an Bord ist! Also: Ärmel hoch, die Fonts-Brille aufsetzen und weiter geht's! Die Growth NinjasDavid, Florian, Johannes, Stefan & Stefan ...

