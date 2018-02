BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 21-Feb-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 21/02/2018 IE00B88D2999 18375 GBP 3804131.417 207.0275601 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 21/02/2018 IE00B7VB3908 397710 GBP 6545806.843 16.45874341 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 21/02/2018 IE00B7SD4R47 77562 EUR 15756766.15 203.1505912 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 21/02/2018 IE00B8JF9153 1087386 EUR 8343630.868 7.6731086 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 21/02/2018 IE00B878KX55 37425 EUR 9028851.111 241.2518667 Daily ETP



Boost ShortDAX 21/02/2018 IE00B8GKPP93 1294559 EUR 8905826.986 6.8794292 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 21/02/2018 IE00B7Y34M31 184542 USD 112116122.3 607.5371587 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 21/02/2018 IE00B8K7KM88 3703272 USD 22602748.08 6.1034534 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 21/02/2018 IE00B8W5C578 15800 USD 18357373.46 1161.85908 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 21/02/2018 IE00B8VZVH32 7587679 USD 19470336.38 2.5660464 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 21/02/2018 IE00B7ZQC614 96459727 USD 109622920.4 1.1364631 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 21/02/2018 IE00B7SX5Y86 921117 USD 35595512.98 38.6438563 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 21/02/2018 IE00B8HGT870 577787 USD 14568766.66 25.2147706 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 21/02/2018 IE00B6X4BP29 45475 USD 4407625.871 96.9241533 Daily ETP



Boost Copper 3x 21/02/2018 IE00B8JVMZ80 70513 USD 1838014.316 26.0663185 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 21/02/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 2823228.943 50.4175035 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 21/02/2018 IE00B8VC8061 342129873 USD 56176801.4 0.1641973 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 21/02/2018 IE00B76BRD76 175299 USD 6863963.03 39.1557455 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 21/02/2018 IE00B7XD2195 5777197 USD 18441778.77 3.1921672 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 21/02/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1386529.18 101.0958206 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 21/02/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2322436.97 41.33921271 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 21/02/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2494083.889 66.74562821 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 21/02/2018 IE00B94QKC83 5855 GBP 896970.6655 153.1973809 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 21/02/2018 IE00BBGBF313 761061 GBP 40612349.32 53.36280446 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 21/02/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1836875.184 211.4753838 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 21/02/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 253823834.1 4928.618138 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 21/02/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 159564467.6 19602.51445 Daily ETP



Boost Palladium 21/02/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 581619.2837 46.2152788 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 21/02/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1413193.33 149.212684 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 21/02/2018 IE00B94QL251 4863 USD 718022.9406 147.6502037 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 21/02/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 179947.2786 3.2161584 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 21/02/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 340731.3775 65.5252649 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 21/02/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 621013.7765 83.9888797 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 21/02/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 526919.2592 88.4537954 Daily ETP



Boost Silver 2x 21/02/2018 IE00B94QL921 3015 USD 188132.4091 62.398809 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 21/02/2018 IE00B94QL699 14638 USD 624598.5446 42.6696642 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 21/02/2018 IE00B873CW36 3871502 EUR 34227915.11 8.8409912 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 21/02/2018 IE00B8NB3063 364030 EUR 34584582.64 95.0047596 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 21/02/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 349385.9373 125.6783947 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 21/02/2018 IE00BKS8QM96 251001 EUR 12798036 50.9879881 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 21/02/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 382568.0928 123.4090622 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 21/02/2018 IE00BKS8QN04 909259 EUR 54557650.03 60.0023206 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 21/02/2018 IE00BKT09479 821 GBP 107747.5425 131.239394 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 21/02/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8559483.602 53.36203338 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 21/02/2018 IE00BKT09032 2500 USD 237993.472 95.1973888 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 21/02/2018 IE00BKS8QT65 126211 USD 11097391.99 87.9272963 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 21/02/2018 IE00BLS09N40 482204 EUR 19016204.9 39.4360165 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 21/02/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 4691139.38 15.2805843 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 21/02/2018 IE00BLNMQS92 54400 EUR 4607710.094 84.7005532 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 21/02/2018 IE00BLNMQT00 78082 EUR 3900095.611 49.9487156 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 21/02/2018 IE00BVFZGC04 125808 USD 2421295.748 19.2459601 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 21/02/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1611854.884 84.4920524 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 21/02/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 438290.7529 38.4972115 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 21/02/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 666138.0938 47.3782428 Short Daily ETP



Boost Brent 21/02/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 7833572.479 21.6031209 Oil ETC



Boost Gold 21/02/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 3003997.43 27.0952613 ETC



Boost Natural Gas 21/02/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 612965.7256 19.9331965 ETC



Boost BTP 10Y 5x 21/02/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8221328.841 45.5097085 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 21/02/2018 IE00BYNXPH56 66676 EUR 3631170.459 54.4599325 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 21/02/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1813395.508 94.1827936 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 21/02/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 917187.075 62.8813297 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 21/02/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2447660.822 105.1310378 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 21/02/2018 IE00BYTYHS72 64480 USD 3059064.783 47.4420717 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 21/02/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 6725465.481 14.0978237 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 21/02/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 9204429.55 278.9559204 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 21/02/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 218598.3184 19.8725744 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 21/02/2018 IE00BYTYHQ58 49267091 USD 7830018.773 0.15893 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 21/02/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8539598.667 166.5190934 ETP



Boost Bund 30Y 3x 21/02/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 339824.8192 115.5866732 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 21/02/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26414431.03 10238.15156 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 21/02/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 448634.1076 128.1811736 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R9



Copyright RTT News/dpa-AFX