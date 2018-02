Monate früher als erwartet präsentiert ProSiebenSat.1 einen Partner für den Ausbau der Digitalsparte. Finanzinvestor General Atlantic kauft 25,1 Prozent der Anteile am Unterföhringer Fernsehkonzerns.

ProSiebenSat.1 schließt zum Abschied seines Vorstandschefs eine weitere Baustelle: Der Fernsehkonzern präsentierte am Donnerstag - und damit Monate früher als ursprünglich erwartet - einen Teilhaber für sein boomendes Digitalsegment. Der Finanzinvestor General Atlantic steigt zu 25,1 Prozent bei der Sparte ein, um dieses Geschäft gemeinsam mit ProSiebenSat.1 auszubauen. Bereits am Vortag hatte der Aufsichtsrat die Nachfolge des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling geregelt: An die Spitze rückt der frühere Chef des Staubsaugerherstellers Dyson Max Conze.

Dass General Atlantic sich an den Internetportalen des Fernsehkonzerns wie Verivox, Parship und Jochen Schweizer beteiligt, hatte die Nachrichtenagentur Reuters bereits am Montag unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...