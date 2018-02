Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Heute ist das Startdatum von OpenCryptoTrust (https://www.openct.io/) (OpenCT), ein neues Blockchain-Unternehmen für den globalen Telekommunikationssektor.



OpenCT mischt mit seinem zweigleisigen Go-to-Market-Ansatz die Telekommunikationsbranche auf. Das Unternehmen ist als innovativer und transparenter Telekommunikationsdienstleister innerhalb des Blockchain-Ökosystems aufgestellt. OpenCT arbeitet darüber hinaus an einer skalierbaren, hochperformanten Plattform, die das stabile und zuverlässige Gerüst liefert, auf dem transformative Blockchain-basierte Anwendungen entwickelt werden können, um branchenspezifische Herausforderungen zu lösen.



Die OpenCT-Plattform basiert auf einem hybriden Blockchain-Modell. Mit anderen Worten: Sie ist zugleich öffentlich und privat und unterstützt die verschiedensten Anwendungsfälle, Benutzer und Kunden. Der von OpenCT eigens entwickelte Mining-Algorithmus wird als "Proof of Duration" (PoD) bezeichnet. In Kombination mit "Proof of Stake" (PoS) profitieren Miner von einem schnelleren, demokratischeren und energieeffizienten Ansatz. Die Interaktionen der telekommunikationsspezifischen Blockchain stützen sich auf den OpenCT Token (OCT). OCT erfüllt dabei die Funktion eines Dienst-Enablers, mit dem Kunden der Plattform jeden über die Plattform angebotenen Dienst freigeben und nutzen können. Die OpenCT-Transaktion baut auf intelligenter Technologie auf, weshalb eine ultraschnelle Blockproduktionsrate von 100.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) möglich ist.



Neben dem Start der OpenCT-Plattform hat das Unternehmen zwei neue Apps vorgestellt, mit denen drängende Probleme für Telekommunikationsdienstleister gelöst werden sollen:



- Blockchain as a Transport (BaaT): BaaT ist eine führende Netzwerktechnologie, die gut positioniert ist, um sich quer durch alle Geschäftszweige als bevorzugter Transportdienst zu etablieren. Sie bietet eine höchst sichere und kosteneffektive Möglichkeit der Internetnutzung, indem Hindernisse beseitigt werden, die beliebte Dienste auf ein einziges Rechenzentrum, ein einziges autonomes System oder einen einzigen Netzbetreiber beschränken. - Blockchain-Defined Wide Area Networks (BD-WAN): Das Alleinstellungsmerkmal von BD-WAN ist die Einrichtung und Entfernung logischer und physischer Kreise jeder beliebigen Kapazität, nahtlos und transparent. Dies ermöglicht die Echtzeit-Abrechnung allein auf Basis der Bandbreitennutzung.



"Rund um den Globus stellen Datenübertragung, digitale Kommunikation und der Datentransfer von Punkt A nach Punkt B kritische Funktionen und die Rettungsleine dar, die für die meisten - wenn nicht alle - Geschäftszweige und Branchen das Fundament für Wohlstand und Existenz liefern", sagte Mayande Walker, Chief Operating Officer von OpenCT. "OpenCT bietet einen neuen Prozess und eine innovative Datenübermittlung. Es ist eine effektive Lösung, wenn Konnektivitätskosten ein Problem darstellen. Sie ermöglicht quer durch die Telekommunikationsbranche sichere Peer-to-Peer-Finanztransaktionen, wobei auf die Einbindung von Drittparteien oder Finanzinstitutionen komplett verzichtet werden kann."



OpenCT bedeutet eine Hochstufung des Stellenwerts der Blockchain. Es gewährleistet, dass Dienstleister, Unternehmen und Netzbetreiber bei der Implementierung dieser branchendisruptiven Lösung vollumfänglich unterstützt werden.



Weitere Informationen zu OpenCT finden Sie unter www.openct.io. Haben wir Ihr Interesse als Anleger geweckt? Klicken Sie hier (https://www.openct.io/) für weitere Informationen zu unserem Vorerkauf am Freitag, den 23. Februar.



Informationen zu OpenCT



OpenCryptoTrust (OpenCT) (https://www.openct.io/) und seine "Killer-Apps" sind die Idee von Seshaat Technology Solutions - eine ETO (Emerging Technology Organization) mit Sitz in New York. OpenCT ist eine robuste, hochperformante, hybride Blockchain-basierte Plattform, die das Fundament für innovative Lösungen im Telekommunikationsbereich liefert. OpenCT bietet eine Entwicklungsumgebung zur Lösung altbekannter technischer Probleme in der Telekommunikationsbranche. Es beseitigt maßgebliche Ineffizienzen, die im heutigen Telco-Modell die Kosten in die Höhe treiben.



Die OpenCT-Plattform basiert auf einer hybriden Blockchain. Sie ist zugleich öffentlich und privat und unterstützt die verschiedensten Anwendungsfälle, Benutzer und Kunden.



