Düsseldorf - Charts zu der sich abzeichnenden Zinswende nahmen an dieser Stelle zuletzt breiten Raum ein. In diesem Kontext lohnt sich aktuell der Blick auf die zehnjährige Rendite Italien, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Seit einem knappen Jahr habe sich die dortige "zehnjährige" im Korrekturmodus befunden, was sich aus charttechnischer Sicht an einer klassischen Flaggenformation festmachen lasse. Mit dem aktuellen Sprung über die obere Begrenzung (akt. bei 2,09%) gelte dieses grundsätzlich trendbestätigende Kursmuster als abgeschlossen. Damit dränge sich allerdings eine viel entscheidendere Frage auf: Liefere die nach oben aufgelöste Flagge genügend Rückenwind, um den seit 2011 dominierenden Baissetrend (akt. bei 2,36%) zu den Akten zu legen und im nächsten Schritt sogar die langfristige untere Umkehr abzuschließen? Um den eingezeichneten Doppelboden zu vervollständigen, sei ein Spurt über die Hochpunkte vom Juni 2015 und März 2017 bei 2,45% bzw. 2,60% vonnöten. Da das aus der beschriebenen Flagge ableitbare Anschlusspotenzial genau diesen Sprung erwarten lasse, würden die Analysten die Gefahr einer nachhaltigen Zinswende bei der zehnjährigen Rendite Italien für sehr real halten. (22.02.2018/alc/a/a)

