Original-Research: FinLab AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu FinLab AG Unternehmen: FinLab AG ISIN: DE0001218063 Anlass der Studie: GBC Management interview - FinLab AG Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker FinLab AG acts as a company builder and investor with a special focus on fintech business models. In addition to the establishment of fintech start- ups, FinLab AG focuses on investments in fintech companies in the form of risk capital (seed financing or follow-on financing). Several investments were made in the past financial year, and important milestones were reached in existing investments. GBC- analyst Cosmin Filker spoke with a member of FinLab's Executive Board about the successful development in 2017 and the future potential of the company. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16117.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

