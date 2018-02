Der Staat verplempert Milliarden beim Waffenkauf für die Bundeswehr. Schuld sind absurde Auflagen, kleine Stückzahlen und eine Kultur des Wegschauens. Es ginge auch anders.

Man könnte sie für Kunstwerke halten. Eingewickelt in Folien liegen die Schiffe an einem Kai im Hamburger Hafen, wie Skulpturen des Verpackungskünstlers Christo. "Eingezeltet" nennen sie das hier auf der Werft von Blohm+Voss; die Plane schützt reparaturbedürftige Schiffe mit defekter Außenfläche. Gleich neben ihnen liegt die Fregatte Baden-Württemberg, ein Kampfschiff der Bundeswehr. Es sollte längst auf den Weltmeeren unterwegs sein. Bei Vertragsabschluss 2007 einigten sich Auftraggeber und Hersteller auf eine Fertigstellung im Jahr 2014.

Die Marinesparte von Thyssenkrupp, Blohm+Voss und die Bremer Werft Lürssen haben das kleine Kriegsschiff für die Bundeswehr maßgeschneidert. Es sollte technisch hochgerüstet und zwei Jahre auf hoher See einsatzbar sein, ohne Wartung auskommen und mit wenig Personal - ein Zugeständnis an den Nachwuchsmangel der Bundeswehr. Nur 120 Marinesoldaten sind nötig für den Einsatz der Fregatte. Sie dürften sich über Fitnessräume und große Kabinen mit Internetzugang freuen.

Dürften. Denn noch ist vollkommen offen, wann die Superfregatte ihren Dienst aufnimmt. Die Beschaffungsbehörde der Bundeswehr hat sich geweigert, das Schiff abzunehmen. Erst war es zu schwer. Dann lag es schief im Wasser. Außerdem traten Softwareprobleme auf. Das war zu viel. Und weil es sich bei der Fregatte F-125 nicht um einen Einzelfall handelt, sah sich der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, in dieser Woche zu einer kleinen Brandrede verpflichtet. Anhand von drastischen Beispielen und in dramatischen Worten wies der SPD-Politiker darauf hin, dass ein Großteil der Schiffe, Panzer und Flugzeuge der Bundeswehr nicht einsatzbereit sei. Anders gesagt: Aus eigener Kraft ist Deutschland zu seiner Verteidigung derzeit nicht wirklich fähig.

Die Nachricht steht in eigenartigem Gegensatz zu den Wachstumsraten der Wehrbranche und zur geopolitischen Lage. Die Auftragsbücher von Unternehmen wie Krauss-Maffei Wegmann oder Thyssenkrupp sind voll. Die internationalen Krisen in der Ukraine und Syrien, die Bedrohung des Westens durch islamistischen Terror und die schwindende Verlässlichkeit der USA als Schutzmacht haben das Sicherheitsbedürfnis verstärkt. Entsprechend rechneten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche ranghohe Vertreter vieler Länder mit steigenden Wachstumsraten. Selbst wenn Deutschland bis 2025 das offizielle Nato-Ziel eines Verteidigungsetats in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ignorieren würde und nur die bestehenden 1,2 Prozent hielte, summierten sich die zusätzlichen Ausgaben auf bis zu 20 Milliarden Euro pro Jahr. "Wann, wenn nicht jetzt, sollte eine zeitgemäße Ausstattung der Bundeswehr gelingen?", fragt Katrin Suder, die für Rüstung zuständige Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium.

Doch offenbar ist es schwer, mehr Geld sinnvoll und vor allem effizient auszugeben. Die Bilanz der Rüstungsbeschaffung ist verheerend. Fast alles, was die Bundeswehr bestellt, erreicht sie später und teurer als geplant. So kostet jeder der 174 georderten Militärtransporter A400M mit gut 250 Millionen Euro das Zweieinhalbfache des ursprünglich berechneten Preises.

Als die Wirtschaftsprüfer von KPMG vor gut drei Jahren neun Rüstungsprojekte im Wert von 56 Milliarden Euro überprüften, zeigte sich, dass die Liefertermine zweieinhalb bis zehn Jahre überzogen und Kosten oft deutlich übertroffen wurden. Am Ende übertrafen die Kosten der neun untersuchten Projekte das ursprüngliche Budget für den Berliner Flughafen um das zehnfache und für das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 um das achtfache.

Hat der Kostenwahnsinn bei der Bundeswehr Methode? Es lohnt sich, genauer auf die Einkaufspraxis zu schauen. Fünf Faktoren tragen zu den Missständen bei.

"Unrealistischen Forderungen der Bundeswehr"}

1. Übertriebene Ansprüche

Die Fregatte F-125 im Hamburger Hafen zeigt: Es kann falsch sein, das Beste zu wollen. Den Beteiligten muss angesichts ihrer Wünsche klar gewesen sein, wie groß das Risiko von Terminproblemen und Mehrkosten von Beginn an war.

Das erklärt sich schon durch die Dimension des Projekts. 28 000 Elektronikgeräte und 600 Kilometer Kabel wurden auf dem Schiff verbaut, 120 Zulieferer waren eingebunden. Bei 90 Prozent aller Komponenten des Kampfschiffs handelt es sich um Neuentwicklungen. "Es hätten mehr Komponenten verwendet werden können, die schon verfügbar waren", kritisiert ein Kenner: "Dann wäre es billiger und schneller gegangen." Doch die Industrie schlägt gern ein. Wird hochwertige, neu entwickelte Technik in Panzern oder Schiffen der Bundeswehr eingesetzt, verkauft sie sich anschließend besser auf dem internationalen Markt.

Zu hohe Ansprüche seien ein großes Problem bei vielen Rüstungsprojekten, sagt Hilmar Linnenkamp von der Arbeitsgruppe Rüstung der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der Panzer Puma etwa sollte unbedingt in das Flugzeug A400M passen und bekam deshalb abnehmbare Seitenwände verpasst. Das kostete Millionen. Die Bundeswehr erwarte immer Spitzenleistung, sagt Linnenkamp und: Die letzten zehn Prozent Qualität kosteten besonders viel Geld. "Jeder weiß das. Ich habe dennoch nicht den Eindruck, ...

