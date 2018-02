FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach den Verlusten an den vorangegangenen Handelstagen stabil gezeigt. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2277 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zuvor hatte eine breitangelegte Erholung des amerikanischen Dollar den Euro belastet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2312 Dollar festgesetzt.

Ein unerwartet starker Dämpfer beim Ifo-Geschäftsklima konnte den Euro nicht nennenswert bewegen. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer war im Februar stärker als erwartet gesunken, nachdem im Januar ein Rekordhoch erreicht worden war. "Die deutsche Wirtschaft tritt auf die Euphoriebremse", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Daten.

Am Devisenmarkt steht die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve im Mittelpunkt des Interesses. Am Vorabend hatte die Fed das Protokoll der jüngsten Zinssitzung veröffentlicht und darin weitere Zinserhöhungen signalisiert. Die amerikanischen Notenbanker hatten außerdem deutlich gemacht, dass die künftigen Zinserhöhungen vergleichsweise langsam erfolgen werden. Am Markt war zuvor auf eine schnellere Anhebung der Zinsen in den USA spekuliert worden./jkr/bgf/fba

