"Mit der Umsetzung des neuen Geschäftsmodells wird Heidelberg nicht wie bisher an der Lieferung der Maschinen-Komponenten verdienen, sondern ausschließlich durch das Erreichen vereinbarter Produktivitäts- und Wachstumsziele", erläutert Toni Steffens, kaufmännischer Leiter von Weig Packaging, der Muttergesellschaft der FK Fürther Kartonagen, die Entscheidung. Der Faltschachtelhersteller bezahlt also für die Anzahl der bedruckten Bogen. Heidelberg liefert im Rahmen eines Subskriptionsvertrages ein Gesamtpaket aus Druckmaschinen, Software, Service und Verbrauchsmaterialien. Der Maschinenhersteller setzt mit diesem Subskriptionsmodell auf einen wachsenden Trend für Pay per Use im Maschinenbau und will damit unabhängiger vom Wachstum allein durch Verkauf und Installation von Druckkapazität werden. Dieses Geschäftsmodell unterscheidet sich deutlich von den Click-Charge-Modellen von Digitaldruckanbietern.

Industrie 4.0-Technik ...

