Der Marktführer für Serialisierungslösungen ermöglicht Akteuren der Pharmaindustrie die Prüfung seiner Level 4-5 Plattform Adents Prodigi

Als Anbieter von einheitlichen Lösungen für die Serialisierung und Rückverfolgbarkeit stellt Adents eine Testversion seiner gemeinsam mit Microsoft entwickelten Plattform Adents Prodigi online. Dank seiner 100%igen Cloud-Architektur ist Adents Prodigi die einzige Level-4-5-Serialisierungslösung auf dem Markt, die sämtliche Vorschriften der Pharmaindustrie zentral verwaltet und alle Partner innerhalb der Logistikkette miteinander verbindet. Die enormen Datenmengen, die durch die Serialisierung und Medikamenten-Rückverfolgbarkeit generiert werden, sorgen dafür, dass alle Kunden von ihnen profitieren können.

Die Demoversion der Plattform Adents Prodigi bietet ein vollumfängliches Nutzererlebnis.

Nach Registrierung auf der Website www.adents-prodigi.com und nach Erhalt eines Zugangscodes können die Benutzer die folgenden Funktionen anhand von fiktiven Daten ausprobieren, die sie entweder selber eingeben können oder die von Adents vorgegeben sind:

Anlegen von Produktionsstätten (CMO, CPO) von Logistikpartnern (Großhändlern, Verteilern, Zulieferern etc.) und Kunden

Anlegen von Arzneimittelreferenzen

Auswahl verschiedener Vorschriften (Märkte, Länder) und besonderer Kundenanforderungen (Erstellen von Serialisierungsregeln, von Dateiformaten zum Datenaustausch mit Behörden)

Abruf der Daten für die Serialisierung und Aggregation anhand einer Kennnummer (Packungen, Packstücke, Kartons, Paletten)

Analyse der Serialisierungsdaten in grafischer Form dank des nativ in der Plattform integrierten Business Intelligence Tools Microsoft Power BI.

"Mit unserer Testplattform Adents Prodigi sind wir der einzige Marktteilnehmer, der den Akteuren der Pharmaindustrie die Gelegenheit gibt, gratis eine cloudbasierte Serialisierungslösung auszuprobieren. So können Benutzerfreundlichkeit und Funktionen getestet und das Produkt mit Konkurrenzlösungen verglichen werden", erklärt Christophe Devins, Mitgründer und Geschäftsführer von Adents.

Über die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften hinaus bietet Adents Prodigi in Sachen Datenanalyse ganz neue Möglichkeiten. Labore und Arzneimittelhersteller profitieren von den Microsoft Business Intelligence Tools und können so das gesamte Potenzial der Serialisierungsdaten sicher nutzen. Außerdem besteht die Möglichkeit, intern oder von Drittfirmen entwickelte Anwendungen einzubinden.

Adents verfügt als einziger europäischer Anbieter eine Zugangsberechtigung für das europäische System für die Verifizierung von Arzneimitteln (EMVS). Die Einbindung in das russische nationale Zentrum und die Integration in die zentrale Datenbank der Pharma-Lieferkette in den USA, HDA Origin, sind in der Vorbereitung.

Über Adents:

Adents ist ein führender Anbieter von Software zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgung von Produkten, die Pharmaunternehmen und Auftragshersteller (CMOs) dabei unterstützen, sich an Marktveränderungen anzupassen und gesetzliche Anforderungen an die Produktrückverfolgbarkeit zu erfüllen.

- Adents Seriza ist eine Serialisierungslösung für Arzneimittelhersteller, die auch von Siemens für deren Pharmakunden empfohlen wird.

- Adents Prodigi, eine auf Microsoft Azure-Technologie aufgebaute Cloud-Lösung, die gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde, erlaubt sicheren Datenaustausch und hilft, das Potenzial von Serialisierungsdaten voll auszuschöpfen.

Adents ist ein international operierendes Unternehmen mit Niederlassungen in Europa und den USA sowie einem globalen Netzwerk von Lösungspartnern.

