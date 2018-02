Frankfurt - Mit einer wirklichen Trendwende am Zinsmarkt ist vorläufig eher nicht zu rechnen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Eine echte Alternative seien marktneutrale und prognosefreie Strategien, wie sie von Tarek Saffaf, Fondsmanager des PARAGON UI (ISIN DE000A1J31W8/ WKN A1J31W, ISIN DE000A1J31Z1/ WKN A1J31Z), vertreten würden. Im Gespräch mit "ChampionsNews" erläutere er, wie er alternative Renditenquellen im Rentenumfeld effektiv fürs Portfolio nutze.

