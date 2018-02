München (ots) - Negative Schlagzeilen zu Skandalen in Pflegeheimen bestimmen die Presselandschaft. PFLEGE.PRO - das Portal für pflegende Angehörige - hat es sich zum Ziel gemacht, die guten Häuser sichtbar zu machen. Unabhängige Bewertungen durch die Betroffenen und deren Angehörige, sorgen für mehr Transparenz und damit für Sicherheit bei Angehörigen, die auf der Suche nach professioneller Pflege sind. Anders als bei anderen Bewertungsportalen und somit konform mit dem aktuellen BGH Urteil zur Jameda.de Plattform. gibt es keine Werbung von anderen Häusern daneben. So gibt es echte, authentische und ehrliche Bewertungen durch die Mitglieder aufgrund ihrer Erfahrungen.



Martina Rosenberg, Gründerin von PFLEGE.PRO, hat bereits während Ihrer langjährigen Tätigkeit als Pressesprecherin von verschiedenen Sozialverbänden die Erfahrung gemacht, wie befangen die Angehörigen mittlerweile bei der Inanspruchnahme von professioneller Pflege sind: "Negative Berichte sorgen für maximale Verunsicherungen. Doch es gibt viele Pflegedienstleister, die mit ihrem Team gute Arbeit leisten. Das muss viel deutlicher und sichtbarer werden. Sie sollen eien Chance zur Differenzierung bekommen. Natürlich darf man Missstände nicht leugnen und die Pflegeeinrichtungen müssen sich der Kritik der Kunden stellen und unbedingt ein ordentliches Beschwerdemanagement einführen. Doch es gibt viele gute Einrichtungen, die unverschuldet unter dem Ruf der Branche leiden."



Mit dem innovativen Bewertungssystem auf PFLEGE.PRO geben Betroffene selbst unabhängige Bewertungen zu den Einrichtungen ab. "Heutzutage bewerten die Menschen Restaurants, Hotels, Events und vieles mehr. So macht es Sinn, Ihnen eine Möglichkeit zu bieten, auch im sensiblen und emotionalen Bereich der Pflege eine authentische und ehrliche Bewertung abzugeben. Somit hilft man nicht nur Angehörigen bei der Suche nach dem passenden Pflegedienst, sondern honoriert auch die Arbeit der Einrichtung," so Rosenberg weiter.



PFLEGE.PRO wurde von Martina Rosenberg mit zwei weiteren Partnern gegründet und ist seit 01. Oktober 2017 online. Als bisher einzigartiges Portal bietet es den Angehörigen alle relevanten Informationen und eine digitale Begleitung während der gesamten Pflegezeit. Das Ziel ist, pflegende Angehörige bestens zu unterstützen, um die anspruchsvolle Zeit der Pflege gut zu meistern. Ganz gleich, ob es dabei um sachliche Informationen oder Adressen von Pflegedienstleistern geht oder emotionale Unterstützung mittels Text, Video oder Chat.



OTS: Rosenberg Network GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129492 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129492.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen steht Ihnen Martina Rosenberg gerne zur Verfügung. Rosenberg Network GmbH Bahnstraße 70 * 65843 Sulzbach Telefon: 08158 459 14 49 E-Mail: office@martina-rosenberg.de www.pflege.pro