BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund der Debatte über eine mangelhafte Einsatzfähigkeit der deutschen Truppen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bundeswehr in Schutz genommen und ausdrücklich gelobt. Die Bundeswehr leiste herausragende Arbeit in den internationalen Einsätzen, sagte Merkel am Donnerstag bei einer Regierungserklärung in Berlin. Deutschland sei der zweitgrößte Truppensteller in der Nato und spiele militärisch eine "entscheidende Rolle".

Es gebe Mängel in der Bundeswehr, räumte Merkel ein. Diese beruhten auf jahrelangen Fehlentwicklungen und es sei richtig, dass der Wehrbeauftragte diese Mängel benenne. Man müsse aber auch sagen, was geleistet worden sei.

Deutschland dürfe als wohl einziges Nato-Land nicht ständig "immer wieder in Frage stellen, welche eigenen Verpflichtungen für den Zielkorridor der Ausgaben wir zugestimmt haben", sagte Merkel. Damit werde man kein verlässlicher Verbündeter.

Merkel bezog sich damit auf das in der Nato vereinbarte Ziel, 2 Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Die SPD, allen voran der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel, stellt dieses Ziel immer wieder in Frage.

